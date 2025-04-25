НБУ: экономика Украины будет расти на 3−4% ежегодно — Finance.ua

НБУ: экономика Украины будет расти на 3−4% ежегодно Сегодня 10:44 — Казна и Политика

НБУ: экономика Украины будет расти на 3−4% ежегодно

Нацбанк прогнозирует постепенное восстановление экономики Украины с ростом ВВП на 3−4% ежегодно в 2025—2027 годах. Этому будет способствовать увеличение урожаев, оборонные заказы и инвестиции.

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Как говорится в документе, темпы роста ВВП будут ограничены (3,1% в 2025 году по сравнению с 2,9% в прошлом году) из-за дефицита рабочей силы, повреждения газовой инфраструктуры и охлаждения внешнего спроса на фоне торгового противостояния в мире.

«В 2026—2027 годах экономика будет расти на 3,7−3,9% в год на фоне увеличения инвестиций в отстройку, восстановление производства и инфраструктуры и устойчивого потребительского спроса», — отмечает Нацбанк.

«По мере снижения рисков безопасности и нормализации условий функционирования экономики частные инвестиции будут расти и компенсировать постепенное сокращение экономических стимулов со стороны государства», — добавили в ведомстве.

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По информации НБУ, дополнительному восстановлению могут способствовать возвращение трудовых мигрантов и запуск масштабных инвестиционных программ.

УНН По материалам:

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