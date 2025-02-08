Из-за нагрузки на BankID произошел сбой в «Резерв+» — Finance.ua

Из-за нагрузки на BankID произошел сбой в «Резерв+» Сегодня 12:55

Из-за нагрузки на BankID произошел сбой в «Резерв+»

У «Резерв+» произошел сбой из-за высокой нагрузки на BankID. Пока стоит сохранить военный документ на смартфон.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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«Высокая нагрузка на BankID. Поэтому авторизация в „Резерв+“ через BankID может быть временно недоступна», — говорится в сообщении.

В Минобороны советуют — если вы авторизованы, то лучше сохранить военный документ на смартфон в pdf-формате.

«Если есть электронное направление на ВЛК, сделайте скриншот. Если подали запрос на отсрочку или направление на ВЛК, пожалуйста, подождите», — добавляют в министерстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в «Резерв+», документ в приложении обновится автоматически.

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