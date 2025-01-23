В Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК: бета-тест начался — Finance.ua

В Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК: бета-тест начался Сегодня 16:14 — Личные финансы

В Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК: бета-тест начался

Теперь в Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК — в Украине стартовал бета-тест услуги.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как получить э-направление на ВВК

Для этого необходимо отправить запрос в приложении.

Далее руководитель ТЦК подтвердит запрос.

Лицо, подавшее запрос, получит уведомление, где будет написан номер направления, адрес медучреждения и подпись руководителя ТЦК.

Кому доступна функция? В первое время направления смогут получить граждане, которые сами хотят пройти ВВК, затем уже эта опция будет доступна и тем, кто получил бумажную повестку на ВВК.

«Электронное направление на ВВК — первый шаг в масштабной реформе, которая создаст новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных», — написала Черногоренко.

Чтобы присоединиться к тестированию и ускорить запуск удобного сервиса для всех граждан, нужно заполнить форму и ускорить запуск удобного сервиса для всех граждан, нужно заполнить форму по ссылке

Напомним, с 21 января студенты, аспиранты и докторанты снова могут получить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+. Получение отсрочек от мобилизации через приложение Резерв+ временно приостановили после кибератаки на госреестры Минюста.

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