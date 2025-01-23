В Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК: бета-тест начался — Finance.ua

В Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК: бета-тест начался
Теперь в Резерв+ можно получить электронное направление на ВВК — в Украине стартовал бета-тест услуги.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Как получить э-направление на ВВК
- Для этого необходимо отправить запрос в приложении.
- Далее руководитель ТЦК подтвердит запрос.
- Лицо, подавшее запрос, получит уведомление, где будет написан номер направления, адрес медучреждения и подпись руководителя ТЦК.
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Кому доступна функция? В первое время направления смогут получить граждане, которые сами хотят пройти ВВК, затем уже эта опция будет доступна и тем, кто получил бумажную повестку на ВВК.
«Электронное направление на ВВК — первый шаг в масштабной реформе, которая создаст новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных», — написала Черногоренко.
Чтобы присоединиться к тестированию и ускорить запуск удобного сервиса для всех граждан, нужно заполнить форму по ссылке.
Напомним, с 21 января студенты, аспиранты и докторанты снова могут получить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+. Получение отсрочек от мобилизации через приложение Резерв+ временно приостановили после кибератаки на госреестры Минюста.
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