Южная Корея инвестирует средства в производство микросхем — Finance.ua
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Южная Корея инвестирует средства в производство микросхем

Фондовый рынок
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Южная Корея инвестирует средства в производство микросхем
Южная Корея инвестирует средства в производство микросхем
Южная Корея направляет рекордные для нее $19 миллиардов на укрепление своего сектора чипов. Это особенно положительная новость для компаний Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc.
Об этом пишет Bloomberg.
Справка. SK Hynix — южнокорейский производитель полупроводниковой продукции. По объемам производства чипов памяти занимает второе место в мире после Samsung Electronics., которая пытается лидировать в индустрии. Компания становится все более конкурентоспособной.
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Южнокорейская программа по содействию сектору микросхем включает, в частности, финансовую поддержку инвестиций и налоговые льготы для производителей.
Акции Samsung в Сеуле выросли на 1,4% после объявления, сделанного президентом Южной Кореи Юн Сук Йоль, а акции SK Hynix выросли примерно на 3%.
Рекордная программа поддержки производителей появилась на фоне того, как правительства США и Китая тратят миллиарды на привлечение и стимулирование производственных проектов микросхем.
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Правительства активно инвестируют, поскольку напряженность между Вашингтоном и Пекином грозит прервать глобальную поставку компонентов, критичных для большинства современных устройств и военных технологий.
Микросхемы используются в радиоэлектронике, медицине, авиастроительстве, автомобилестроении, военной промышленности. Без них не обходится производство даже смартфона iPhone.
По материалам:
theБабель
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