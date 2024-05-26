Южная Корея инвестирует средства в производство микросхем — Finance.ua

Южная Корея инвестирует средства в производство микросхем Сегодня 05:16 — Фондовый рынок

Южная Корея инвестирует средства в производство микросхем

Южная Корея направляет рекордные для нее $19 миллиардов на укрепление своего сектора чипов. Это особенно положительная новость для компаний Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc.

Об этом пишет Bloomberg.

Справка. SK Hynix — южнокорейский производитель полупроводниковой продукции. По объемам производства чипов памяти занимает второе место в мире после Samsung Electronics., которая пытается лидировать в индустрии. Компания становится все более конкурентоспособной.

Южнокорейская программа по содействию сектору микросхем включает, в частности, финансовую поддержку инвестиций и налоговые льготы для производителей.

Акции Samsung в Сеуле выросли на 1,4% после объявления, сделанного президентом Южной Кореи Юн Сук Йоль, а акции SK Hynix выросли примерно на 3%.

Рекордная программа поддержки производителей появилась на фоне того, как правительства США и Китая тратят миллиарды на привлечение и стимулирование производственных проектов микросхем.

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Правительства активно инвестируют, поскольку напряженность между Вашингтоном и Пекином грозит прервать глобальную поставку компонентов, критичных для большинства современных устройств и военных технологий.

Микросхемы используются в радиоэлектронике, медицине, авиастроительстве, автомобилестроении, военной промышленности. Без них не обходится производство даже смартфона iPhone.

theБабель По материалам:

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