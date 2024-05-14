В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S25 появится удобная функция — Finance.ua

В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S25 появится удобная функция
Серия Samsung Galaxy S25 вызывает ажиотаж благодаря появлению потенциально новаторской функции — «Искусственного интеллекта батареи». Эта инновационная технология направлена на увеличение срока службы батареи будущих флагманских телефонов, особенно Galaxy S25 Ultra. Слухи, окружающие эту новую функцию, предполагают значительное улучшение производительности аккумулятора без ущерба общей функциональности устройства. Давайте углубимся в детали и последствия этой увлекательной разработки.
Серия Galaxy S24 установила высокий стандарт благодаря программному комплексу Galaxy AI. Сообщается, что это внесло значительный вклад в операционную прибыль Samsung в первом квартале 2024 года. Технология, дебютировавшая в серии Galaxy S24, была хорошо принята как пользователями, так и критиками. Успех Galaxy AI можно объяснить его способностью плавно интегрировать возможности искусственного интеллекта в различные аспекты смартфона, от редактирования фотографий до языкового перевода.
Влияние Galaxy AI на ландшафт смартфонов значительно, поскольку он устанавливает новый стандарт интеграции искусственного интеллекта в мобильные устройства. Стремление Samsung постоянно улучшать и расширять Galaxy AI с помощью обновлений программного обеспечения и сотрудничества с отраслевыми партнерами гарантирует, что пользователи будут продолжать извлекать выгоду из последних достижений в области технологий искусственного интеллекта.
Концепция, лежащая в основе Battery AI, заключается в использовании искусственного интеллекта для интеллектуального управления фоновыми задачами и системными ресурсами, тем самым экономя электроэнергию и увеличивая срок службы батареи. Хотя конкретных сведений о том, как работает эта функция, пока недостаточно, ранние отчеты предполагают, что пользователи могут ожидать заметного увеличения производительности аккумулятора на 5−10% удобства работы пользователя.
Успех «Battery AI» зависит от взаимодействия передовых аппаратных компонентов, таких как нейросетевой процессор (NPU), и передовых программных алгоритмов. Используя вычислительную мощность таких компонентов, как процессоры Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500, Samsung стремится раскрыть новые возможности в оптимизации работы аккумулятора. Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения играет ключевую роль в повышении общей эффективности и быстродействия Galaxy серии S25.
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