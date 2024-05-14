В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S25 появится удобная функция — Finance.ua
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В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S25 появится удобная функция

Фондовый рынок
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В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S25 появится удобная функция
В новой серии смартфонов Samsung Galaxy S25 появится удобная функция
Серия Samsung Galaxy S25 вызывает ажиотаж благодаря появлению потенциально новаторской функции — «Искусственного интеллекта батареи». Эта инновационная технология направлена ​​на увеличение срока службы батареи будущих флагманских телефонов, особенно Galaxy S25 Ultra. Слухи, окружающие эту новую функцию, предполагают значительное улучшение производительности аккумулятора без ущерба общей функциональности устройства. Давайте углубимся в детали и последствия этой увлекательной разработки.
Серия Galaxy S24 установила высокий стандарт благодаря программному комплексу Galaxy AI. Сообщается, что это внесло значительный вклад в операционную прибыль Samsung в первом квартале 2024 года. Технология, дебютировавшая в серии Galaxy S24, была хорошо принята как пользователями, так и критиками. Успех Galaxy AI можно объяснить его способностью плавно интегрировать возможности искусственного интеллекта в различные аспекты смартфона, от редактирования фотографий до языкового перевода.
Влияние Galaxy AI на ландшафт смартфонов значительно, поскольку он устанавливает новый стандарт интеграции искусственного интеллекта в мобильные устройства. Стремление Samsung постоянно улучшать и расширять Galaxy AI с помощью обновлений программного обеспечения и сотрудничества с отраслевыми партнерами гарантирует, что пользователи будут продолжать извлекать выгоду из последних достижений в области технологий искусственного интеллекта.
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Концепция, лежащая в основе Battery AI, заключается в использовании искусственного интеллекта для интеллектуального управления фоновыми задачами и системными ресурсами, тем самым экономя электроэнергию и увеличивая срок службы батареи. Хотя конкретных сведений о том, как работает эта функция, пока недостаточно, ранние отчеты предполагают, что пользователи могут ожидать заметного увеличения производительности аккумулятора на 5−10% удобства работы пользователя.
Успех «Battery AI» зависит от взаимодействия передовых аппаратных компонентов, таких как нейросетевой процессор (NPU), и передовых программных алгоритмов. Используя вычислительную мощность таких компонентов, как процессоры Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500, Samsung стремится раскрыть новые возможности в оптимизации работы аккумулятора. Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения играет ключевую роль в повышении общей эффективности и быстродействия Galaxy серии S25.
По материалам:
itechua
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