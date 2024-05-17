Samsung представила 18.2-дюймовый прототип QD-LED дисплея (фото) — Finance.ua

Samsung представила 18.2-дюймовый прототип QD-LED дисплея (фото) Сегодня 23:22 — Фондовый рынок

Samsung представила 18.2-дюймовый прототип QD-LED дисплея (фото)

Текущие дисплеи с квантовыми точками основываются на фотолюминесценции, требующей внешнего источника света для усиления цвета. QD-LED сочетает высокую эффективность самостоятельного свечения дисплеев с точностью цветопередачи и широким спектром оттенков квантовых точек.

По сравнению с OLED QD-LED имеет более стабильный материал благодаря использованию неорганических квантовых точек.

Samsung представила прототип дисплея QD-LED. Его размер 18.2 дюйма, разрешение 3200×1800 пикселей и плотность 202 ppi. Для создания пиксельной картины на большой площади используется технология струйной печати, что значительно повышает эффективность производства.

Экологически чистый QD-LED дисплей от Samsung не содержит традиционных квантовых точек на основе кадмия и основан на технологии, позволяющей избежать использования кадмия.

iLenta По материалам:

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