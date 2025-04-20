Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием — Finance.ua

Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием
Правительство Италии одобрило предложение UniCredit о поглощении конкурента Banco BPM при условии, что банк выйдет из российского рынка.
Об этом сообщает Reuters.
По словам источников, скорейший выход из рф является одним из ключевых требований Рима.
Уточняется, что присутствие UniCredit на территории рф стало камнем преткновения для Европейского центрального банка, который в прошлом году приказал итальянскому кредитору ускорить процесс выхода.
В то же время в UniCredit заявили, что нужно время для оценки последствий решения правительства, в частности, по соглашению с BPM. В банке отметили, что при необходимости будут взаимодействовать с компетентными органами.
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«Предложение одобрено с предписаниями, суть которых непонятна. UniCredit нужно время, чтобы оценить жизнеспособность и влияние этих предписаний», — говорится в заявлении.
По данным издания, UniCredit планирует 28 апреля сделать официальное предложение о выкупе акций BPM на сумму 14 миллиардов евро.
Журналисты отметили, что правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони проверило соглашение, используя особые полномочия, позволяющие блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних поглощений в таких секторах, как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.
Еще один источник заявил, что помимо выхода из россии другие требования к UniCredit, вероятно, будут сосредоточены на банковских отделениях, чтобы обеспечить обслуживание клиентов и косвенно сохранить рабочие места в случае завершения поглощения.
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