Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием — Finance.ua

Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием Сегодня 08:24 — Казна и Политика

Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием

Правительство Италии одобрило предложение UniCredit о поглощении конкурента Banco BPM при условии, что банк выйдет из российского рынка.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам источников, скорейший выход из рф является одним из ключевых требований Рима.

Уточняется, что присутствие UniCredit на территории рф стало камнем преткновения для Европейского центрального банка, который в прошлом году приказал итальянскому кредитору ускорить процесс выхода.

В то же время в UniCredit заявили, что нужно время для оценки последствий решения правительства, в частности, по соглашению с BPM. В банке отметили, что при необходимости будут взаимодействовать с компетентными органами.

«Предложение одобрено с предписаниями, суть которых непонятна. UniCredit нужно время, чтобы оценить жизнеспособность и влияние этих предписаний», — говорится в заявлении.

По данным издания, UniCredit планирует 28 апреля сделать официальное предложение о выкупе акций BPM на сумму 14 миллиардов евро.

Журналисты отметили, что правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони проверило соглашение, используя особые полномочия, позволяющие блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних поглощений в таких секторах, как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.

Еще один источник заявил, что помимо выхода из россии другие требования к UniCredit, вероятно, будут сосредоточены на банковских отделениях, чтобы обеспечить обслуживание клиентов и косвенно сохранить рабочие места в случае завершения поглощения.

УНІАН По материалам:

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