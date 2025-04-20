Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием

Казна и Политика
20
Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием
Италия позволила UniCredit поглотить Banco BPM, но с условием
Правительство Италии одобрило предложение UniCredit о поглощении конкурента Banco BPM при условии, что банк выйдет из российского рынка.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
По словам источников, скорейший выход из рф является одним из ключевых требований Рима.
Уточняется, что присутствие UniCredit на территории рф стало камнем преткновения для Европейского центрального банка, который в прошлом году приказал итальянскому кредитору ускорить процесс выхода.
В то же время в UniCredit заявили, что нужно время для оценки последствий решения правительства, в частности, по соглашению с BPM. В банке отметили, что при необходимости будут взаимодействовать с компетентными органами.
Читайте также
«Предложение одобрено с предписаниями, суть которых непонятна. UniCredit нужно время, чтобы оценить жизнеспособность и влияние этих предписаний», — говорится в заявлении.
По данным издания, UniCredit планирует 28 апреля сделать официальное предложение о выкупе акций BPM на сумму 14 миллиардов евро.
Журналисты отметили, что правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони проверило соглашение, используя особые полномочия, позволяющие блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних поглощений в таких секторах, как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.
Еще один источник заявил, что помимо выхода из россии другие требования к UniCredit, вероятно, будут сосредоточены на банковских отделениях, чтобы обеспечить обслуживание клиентов и косвенно сохранить рабочие места в случае завершения поглощения.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems