С начала большой войны отток капитала из россии достиг почти $300 млрд — Finance.ua
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С начала большой войны отток капитала из россии достиг почти $300 млрд

Мир
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С начала большой войны отток капитала из россии достиг почти $300 млрд
С начала большой войны отток капитала из россии достиг почти $300 млрд
После начала полномасштабной войны россии против Украины объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор упал на 57% - с 497,7 млрд долл., это минимальный показатель с 2009 года.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные центробанка россии.

Сколько потеряла российская экономика с начала войны в Украине

В первый год вторжения страна потеряла 138 млрд долл., в 2023-м — еще 80 млрд долл., а в прошлом году — еще 63 млрд дол.
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В целом экономика россии за 2022−2024 годы потеряла 281 млрд долларов внешних вложений.
В рублевом эквиваленте речь идет о 24,7 трлн рублей — это более половины федерального бюджета россии (41 трлн рублей) и почти равно прибыли всех российских компаний за год (30,4 трлн рублей).
российские власти делали ставку на партнеров из БРИКС, но эти надежды не оправдались.
«Это свидетельствует о нарастающей изоляции российской экономики», — отметил научный сотрудник Института проблем международной безопасности в Германии Янис Клюге.
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Даже Китай, несмотря на статус «стратегического партнера», запретил своим компаниям инвестировать в нефтегазовые проекты россии, включая «Силу Сибири-2», и отказался строить автозаводы в россии.
Еще до войны более 70% иностранных вложений поступало от «недружественных» стран.
Именно они инвестировали в ключевые отрасли — добычу, промышленность, торговлю, финансы и науку. Теперь эти вложения остановились.
По материалам:
Економічна Правда
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