С начала большой войны отток капитала из россии достиг почти $300 млрд — Finance.ua

С начала большой войны отток капитала из россии достиг почти $300 млрд Сегодня 22:10 — Мир

С начала большой войны отток капитала из россии достиг почти $300 млрд

После начала полномасштабной войны россии против Украины объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор упал на 57% - с 497,7 млрд долл., это минимальный показатель с 2009 года.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные центробанка россии.

Сколько потеряла российская экономика с начала войны в Украине

В первый год вторжения страна потеряла 138 млрд долл., в 2023-м — еще 80 млрд долл., а в прошлом году — еще 63 млрд дол.

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В целом экономика россии за 2022−2024 годы потеряла 281 млрд долларов внешних вложений.

В рублевом эквиваленте речь идет о 24,7 трлн рублей — это более половины федерального бюджета россии (41 трлн рублей) и почти равно прибыли всех российских компаний за год (30,4 трлн рублей).

российские власти делали ставку на партнеров из БРИКС, но эти надежды не оправдались.

«Это свидетельствует о нарастающей изоляции российской экономики», — отметил научный сотрудник Института проблем международной безопасности в Германии Янис Клюге.

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Даже Китай, несмотря на статус «стратегического партнера», запретил своим компаниям инвестировать в нефтегазовые проекты россии, включая «Силу Сибири-2», и отказался строить автозаводы в россии.

Еще до войны более 70% иностранных вложений поступало от «недружественных» стран.

Именно они инвестировали в ключевые отрасли — добычу, промышленность, торговлю, финансы и науку. Теперь эти вложения остановились.

Економічна Правда По материалам:

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