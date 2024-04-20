YouTube усиливает борьбу с приложениями для просмотра видео без рекламы — Finance.ua

YouTube усиливает борьбу с приложениями для просмотра видео без рекламы Сегодня 03:01 — Фондовый рынок

YouTube усиливает борьбу с приложениями для просмотра видео без рекламы

YouTube усилит борьбу с приложениями, блокирующими рекламу. Компания будет намеренно нарушать работу сторонних программ и расширений, блокирующих рекламу при просмотре видео на YouTube.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как это будет работать

Пользователи, использующие эти программы, могут столкнуться с проблемами воспроизведения.

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При попытке использования блокировщиков рекламы пользователи получат сообщение «Содержимое недоступно в этой программе». Также могут возникнуть проблемы с буферизацией.

В компании объясняют, что реклама — это важный источник дохода для создателей контента, а блокировка рекламы лишает их положенного вознаграждения.

Предлагается использование платного сервиса YouTube Premium, который позволяет пользователям просматривать видео без рекламы.

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Ограничение касается интерфейса программирования приложений (API), через который сторонние программы получают доступ к видеороликам YouTube.

Хотя YouTube не назвал конкретные приложения, которые нарушают правила. Существует ряд сторонних приложений и расширений, позволяющих просматривать видео на YouTube без рекламы.

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