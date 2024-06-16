YouTube сделает блокировку рекламы практически невозможной — Finance.ua

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YouTube сделает блокировку рекламы практически невозможной

Технологии&Авто
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YouTube сделает блокировку рекламы практически невозможной
YouTube сделает блокировку рекламы практически невозможной
YouTube теперь встраивает рекламу непосредственно в видео, чтобы усложнить ее блокировку.
Об этом сообщает The Bleeping Computer.
Информация поступила от SponsorBlock — стороннего расширения для браузеров, которое собирает данные о том, какие сегменты видео содержат спонсорский контент, и пропускает их.
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Сообщается, что встраивание рекламы на сервере нарушит функциональность расширения, хотя появляются новые решения для обхода рекламы.
Пока YouTube встраивает рекламу на стороне клиента — скрипты JavaScript и видеоплеер на пользовательские устройства загружают и показывают рекламу.
Видеопоток и реклама разделены, а плеер запрограммирован так, чтобы ставить контент на паузу и воспроизводить рекламу в определенные моменты.
Большинство блокировщиков рекламы обычно отключают рекламу на YouTube, блокируя скрипты JavaScript. SponsorBlock работает несколько иначе: он собирает информацию о различных сегментах видео и позволяет пользователям пропускать сегменты, которые являются спонсорскими.
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Серверная интеграция рекламы добавляет ее непосредственно в видеопоток до того, как контент будет доставлен зрителю, поэтому пользователи получают непрерывный поток, в который уже встроена реклама.
Файл Manifest определяет порядок воспроизведения этих фрагментов, и когда пользователь нажимает на видео, сервер YouTube посылает плейлист, включающий как само видео, так и рекламные фрагменты.
Потенциальные решения для обхода нововведения включают разработку более сложных алгоритмов обнаружения, анализа метаданных и применение расширенного распознавания шаблонов для обнаружения внезапных изменений в аудио/видео, которые могут свидетельствовать о воспроизведении рекламы.
По материалам:
mezha.media
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