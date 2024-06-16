YouTube сделает блокировку рекламы практически невозможной — Finance.ua

YouTube сделает блокировку рекламы практически невозможной Сегодня 04:26 — Технологии&Авто

YouTube сделает блокировку рекламы практически невозможной

YouTube теперь встраивает рекламу непосредственно в видео, чтобы усложнить ее блокировку.

Об этом сообщает The Bleeping Computer.

Информация поступила от SponsorBlock — стороннего расширения для браузеров, которое собирает данные о том, какие сегменты видео содержат спонсорский контент, и пропускает их.

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Сообщается, что встраивание рекламы на сервере нарушит функциональность расширения, хотя появляются новые решения для обхода рекламы.

Пока YouTube встраивает рекламу на стороне клиента — скрипты JavaScript и видеоплеер на пользовательские устройства загружают и показывают рекламу.

Видеопоток и реклама разделены, а плеер запрограммирован так, чтобы ставить контент на паузу и воспроизводить рекламу в определенные моменты.

Большинство блокировщиков рекламы обычно отключают рекламу на YouTube, блокируя скрипты JavaScript. SponsorBlock работает несколько иначе: он собирает информацию о различных сегментах видео и позволяет пользователям пропускать сегменты, которые являются спонсорскими.

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Серверная интеграция рекламы добавляет ее непосредственно в видеопоток до того, как контент будет доставлен зрителю, поэтому пользователи получают непрерывный поток, в который уже встроена реклама.

Файл Manifest определяет порядок воспроизведения этих фрагментов, и когда пользователь нажимает на видео, сервер YouTube посылает плейлист, включающий как само видео, так и рекламные фрагменты.

Потенциальные решения для обхода нововведения включают разработку более сложных алгоритмов обнаружения, анализа метаданных и применение расширенного распознавания шаблонов для обнаружения внезапных изменений в аудио/видео, которые могут свидетельствовать о воспроизведении рекламы.

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