YouTube разрабатывает таймер для ограничения просмотра Shorts — Finance.ua

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YouTube разрабатывает таймер для ограничения просмотра Shorts

Технологии&Авто
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YouTube разрабатывает таймер для ограничения просмотра Shorts
YouTube разрабатывает таймер для ограничения просмотра Shorts
YouTube работает над новой функцией, которая позволит пользователям устанавливать ежедневный таймер для ограничения времени просмотра коротких видео Shorts.
Об этом сообщает TechCrunch.

Цель нововведения

Как сообщает издание Android Authority, результаты недавних тестов бета-версии программы свидетельствуют о том, что компания разрабатывает эту функцию, чтобы помочь пользователям избежать нескончаемой прокрутки коротких видеороликов.
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Представитель YouTube подтвердил, что хотя функция пока не проходит публичное тестирование, компания активно ее изучает.
Согласно сообщению, ежедневный таймер позволит пользователям устанавливать лимит просмотра.
По достижении указанного времени контент в разделе Shorts будет остановлен, он будет недоступен до следующего дня.
Однако зрители все равно смогут видеть отдельные Shorts, то есть это не означает, что доступ ко всем коротким видео полностью заблокирован.
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На платформе уже существует функция напоминаний «Сделать перерыв», позволяющая ограничивать время просмотра контента обычной продолжительности.
В издании отметили, что исследование YouTube в сфере борьбы с думскролингом отражает рост запросов среди пользователей на приложения и инструменты, помогающие регулировать время, проведенное за экранами.
Кроме того, известные технологические компании, такие как Apple и Google, предлагают инструменты для контроля за привычками пользователей в социальных сетях, что говорит об общем беспокойстве по поводу зависимости от цифрового контента.
По материалам:
Espreso.tv
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