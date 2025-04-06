YouTube больше не платит за ИИ-трейлеры фильмов — Finance.ua

YouTube больше не платит за ИИ-трейлеры фильмов 06.04.2025, 00:14 — Технологии&Авто

YouTube больше не платит за ИИ-трейлеры фильмов

YouTube прекратил монетизацию видео, содержащую фальшивые трейлеры фильмов, созданные с помощью искусственного интеллекта. Решение было принято после расследования, показавшего, что большие киностудии, в частности Warner Bros. Discovery, получали прибыль от рекламы на ИИ-видео.

Об этом пишет Engadget.

Что известно об ИИ-трейлерах на YouTube

В течение последнего года на YouTube появилось множество трейлеров к несуществующим фильмам или к реальным кинолентам, но созданные искусственным интеллектом.

Читайте также YouTube изменяет политику относительно азартных онлайн-игор: что изменится

Известно, что Голливудские студии не требовали удаления такого контента, а заключили соглашение с YouTube, чтобы получать часть дохода от рекламы.

Одним из самых известных случаев стал ИI-трейлер нового фильма о Супермене, который даже показало французское национальное телевидение, приняв за реальный трейлер.

Фейковые трейлеры получали миллиарды просмотров, однако после огласки YouTube лишил монетизации популярные каналы, распространявшие такой контент.

Читайте также YouTube планирует запустить более дешевую подписку Premium Lite

В частности, под санкции попал Screen Culture, имеющий 1,4 млн подписчиков и опубликовавший более 1800 видео.

Основатель другого популярного канала, KH Studio, также пострадавший от демонетизации, заявил, что не намеревался вводить зрителей в заблуждение. По его словам, он только экспериментировал с форматом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.