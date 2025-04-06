YouTube больше не платит за ИИ-трейлеры фильмов — Finance.ua
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YouTube больше не платит за ИИ-трейлеры фильмов

Технологии&Авто
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YouTube больше не платит за ИИ-трейлеры фильмов
YouTube больше не платит за ИИ-трейлеры фильмов
YouTube прекратил монетизацию видео, содержащую фальшивые трейлеры фильмов, созданные с помощью искусственного интеллекта. Решение было принято после расследования, показавшего, что большие киностудии, в частности Warner Bros. Discovery, получали прибыль от рекламы на ИИ-видео.
Об этом пишет Engadget.

Что известно об ИИ-трейлерах на YouTube

В течение последнего года на YouTube появилось множество трейлеров к несуществующим фильмам или к реальным кинолентам, но созданные искусственным интеллектом.
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Известно, что Голливудские студии не требовали удаления такого контента, а заключили соглашение с YouTube, чтобы получать часть дохода от рекламы.
Одним из самых известных случаев стал ИI-трейлер нового фильма о Супермене, который даже показало французское национальное телевидение, приняв за реальный трейлер.
Фейковые трейлеры получали миллиарды просмотров, однако после огласки YouTube лишил монетизации популярные каналы, распространявшие такой контент.
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В частности, под санкции попал Screen Culture, имеющий 1,4 млн подписчиков и опубликовавший более 1800 видео.
Основатель другого популярного канала, KH Studio, также пострадавший от демонетизации, заявил, что не намеревался вводить зрителей в заблуждение. По его словам, он только экспериментировал с форматом.
По материалам:
speka.media
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