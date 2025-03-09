YouTube изменяет политику относительно азартных онлайн-игор: что изменится — Finance.ua
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YouTube изменяет политику относительно азартных онлайн-игор: что изменится

Фондовый рынок
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YouTube изменяет политику относительно азартных онлайн-игор: что изменится
YouTube изменяет политику относительно азартных онлайн-игор: что изменится
YouTube вносит изменения в свою политику по азартным онлайн-играм, включая введение возрастных ограничений для некоторых видео и запрет на ссылки и упоминания неавторизованных сайтов.

Какие ограничения вводят

Начиная с 19 марта 2025 года, платформа начнет запрещать любые методы призыва зрителей переходить на сайты азартных игр, не сертифицированные Google.
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Это включает URL-адреса, ссылки, встроенные в изображение или текст, визуальные отображения (включая логотипы) или словесные ссылки.
Вместе с тем видео, не нарушающие «Правила сообщества YouTube», но содержащие изображения или рекламу сайтов или программ онлайн-казино, могут получать возрастные ограничения.
Любой азартный онлайн-контент, за исключением ставок на спорт и изображений очных азартных игр, не будет доступен зрителям до 18 лет.
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YouTube также отмечает, что любые видео, обещающие гарантированный возврат, будут удалены, независимо от того, имеют сайты или приложения для азартных игр сертификацию от Google.
По материалам:
mezha.media
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