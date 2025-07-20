YouTube ограничит монетизацию контента, созданного с помощью ИИ — Finance.ua
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YouTube ограничит монетизацию контента, созданного с помощью ИИ

Технологии&Авто
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YouTube ограничит монетизацию контента, созданного с помощью ИИ
YouTube ограничит монетизацию контента, созданного с помощью ИИ
YouTube обновил свою политику, чтобы ограничить возможности создателей получать доход от «неаутентичного» контента, включая массовые видеоролики и другие типы повторяющегося контента, который стало проще создавать с помощью технологий искусственного интеллекта.
Об этом пишет портал TechCrunch.
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На странице справки YouTube объясняется, что создатели контента всегда были обязаны загружать «оригинальный» и «аутентичный» контент.
В обновлении говорится, что новая формулировка поможет авторам лучше понимать, что сегодня считается «неаутентичным» контентом.
Это сообщение вызвало настоящую панику среди тех, для кого YouTube стал источником заработка, иногда и немалого, при минимальных затратах на создание контента.
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В компании объясняют, что это всего лишь «незначительное обновление» давней политики YouTube относительно YPP, и оно призвано лучше определять, является ли контент массовым или повторяющимся.
При этом этот тип контента уже много лет не подлежит монетизации, поскольку зрители часто считают его спамом.
Реальность такова, что рост ИИ-контента и получение его создателями прибыли в конечном итоге может нанести вред репутации и ценности YouTube, не говоря уже о том, что сгенерированные видеоролики в большинстве своем — это компиляция, плагиат и малохудожественные вещи, созданные с помощью ИИ и никак не отражающие подлинное творчество.
Поэтому неудивительно, что компания хочет разработать четкую политику, которая позволит ей массово блокировать создателей контента, созданного с использованием искусственного интеллекта.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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