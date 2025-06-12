YouTube создал почти полмиллиона рабочих мест в США — Finance.ua
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YouTube создал почти полмиллиона рабочих мест в США

Мир
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YouTube создал почти полмиллиона рабочих мест в США
YouTube создал почти полмиллиона рабочих мест в США
В 2024 году платформа YouTube стала драйвером экономики США, создав более 490 тыс. рабочих мест и прибавив к ВВП более 55 млрд долл.
Об этом говорится в отчете компании YouTube.
Платформа YouTube в 2024 году существенно усилила свое экономическое влияние в США. По оценкам компании благодаря ее экосистеме было создано более 490 000 рабочих мест с полной занятостью. Суммарный вклад в валовой внутренний продукт страны достиг 55 миллиардов долларов.
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В экосистему входят не только создатели контента, но и люди, поддерживающие их. Это видеомонтажеры, ассистенты, PR-менеджеры. Также влияние распространяется на компании, которые сотрудничают с авторами, такие как Patreon, Spotter и Linktree.
Несмотря на глобальное сокращение венчурного финансирования, YouTube продолжает наращивать экономическое присутствие. По сравнению с 2022 годом количество созданных рабочих мест выросло на 100 тысяч, а экономический вклад — на 20 миллиардов долларов.
Платформа остается стабильным источником дохода для многих авторов: участники партнерской программы получают 55% рекламной выручки.
По материалам:
Економічна Правда
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