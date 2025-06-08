YouTube начнет показывать рекламу даже платным подписчикам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

YouTube начнет показывать рекламу даже платным подписчикам

Технологии&Авто
48
YouTube начнет показывать рекламу даже платным подписчикам
YouTube начнет показывать рекламу даже платным подписчикам
Через месяц после запуска доступного тарифа YouTube Premium Lite компания предупредила: с 30 июня 2025 года реклама появится и в коротких роликах Shorts. Несмотря на абонплату $7,99 в месяц, сервис изначально не предлагал полного освобождения от объявлений, однако теперь пользователям придется мириться с дополнительными вставками.
Об этом пишет Neowin.

Что изменится для подписчиков Premium Lite

Еще в марте YouTube начал активнее бороться с блокировщиками рекламы, из-за чего владельцы Chrome, Opera и Firefox фиксировали сбои.
Читайте также
В том же месяце Google представила тариф Premium Lite, по принципу схож с Netflix Basic with Ads: объявлений меньше, чем в бесплатной версии, но они остаются.
При этом тариф лишает ряда удобств типа воспроизведения в фоновом режиме, загрузки видео оффлайн и доступа к YouTube Music.
Теперь компания рассылает подписчикам письма с предупреждением.
Читайте также
«С 30 июня 2025 года объявления могут появляться в Shorts, а также при поиске или просмотре музыкального контента. Большинство видео останутся без рекламы», — говорится в сообщении.
Таким образом, Premium Lite становится еще менее «премиальным», хотя и сохраняет преимущество над бесплатным YouTube по количеству рекламных интеграций.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems