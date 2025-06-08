YouTube начнет показывать рекламу даже платным подписчикам — Finance.ua

YouTube начнет показывать рекламу даже платным подписчикам
Через месяц после запуска доступного тарифа YouTube Premium Lite компания предупредила: с 30 июня 2025 года реклама появится и в коротких роликах Shorts. Несмотря на абонплату $7,99 в месяц, сервис изначально не предлагал полного освобождения от объявлений, однако теперь пользователям придется мириться с дополнительными вставками.
Об этом пишет Neowin.
Что изменится для подписчиков Premium Lite
Еще в марте YouTube начал активнее бороться с блокировщиками рекламы, из-за чего владельцы Chrome, Opera и Firefox фиксировали сбои.
В том же месяце Google представила тариф Premium Lite, по принципу схож с Netflix Basic with Ads: объявлений меньше, чем в бесплатной версии, но они остаются.
При этом тариф лишает ряда удобств типа воспроизведения в фоновом режиме, загрузки видео оффлайн и доступа к YouTube Music.
Теперь компания рассылает подписчикам письма с предупреждением.
Читайте также
«С 30 июня 2025 года объявления могут появляться в Shorts, а также при поиске или просмотре музыкального контента. Большинство видео останутся без рекламы», — говорится в сообщении.
Таким образом, Premium Lite становится еще менее «премиальным», хотя и сохраняет преимущество над бесплатным YouTube по количеству рекламных интеграций.
Поделиться новостью