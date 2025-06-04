На каких смартфонах приложение YouTube больше не будет работать — Finance.ua

На каких смартфонах приложение YouTube больше не будет работать Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

На каких смартфонах приложение YouTube больше не будет работать

Google выпускает новое обновление для YouTube на iOS, и это плохая новость для тех, кто до сих пор пользуется старым iPhone.

теперь требует iOS 16 или более новой версии. neowin.net. Начиная с версии 20.22.1 последнего выпуска в App Store, YouTube для iPhone

Ранее для приложения требовалось устройство с iOS 15 или более поздней версии.

Новые требования к оборудованию делают несколько iPhone несовместимыми с последней версией YouTube. Среди них iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7/7 Plus и оригинальный iPhone SE. iPod touch седьмого поколения также больше не совместим. Что касается iPad, обновление исключает iPad Air второго поколения и iPad mini четвёртого поколения.

Хотя на старые iPhone больше нельзя устанавливать YouTube версии 20.22.1 и более поздние, старые версии продолжают работать нормально.

Однако в дальнейшем пользователи не будут получать новые функции и улучшения. Кроме того, в какой-то момент в будущем приложение вовсе перестанет работать. Другое решение — использование веб-версии приложения, но она также обеспечивает ограниченный опыт по сравнению с обновленным клиентом.

Google — не единственный сервис, который избавляется от старых и неподдерживаемых устройств Apple. Недавно разработчики WhatsApp отказались от iPhone, которые не могут работать с iOS 15.1 или более поздней версией.

Эта новость, безусловно, огорчает тех, кто до сих пор пользуется своими старыми iPhone, которые, к чести Apple, имеют солидный срок службы (если вас устраивает время автономной работы). Однако следует также помнить, что серия iPhone 6S была выпущена почти 10 лет назад. Десять лет поддержки впечатляют, но, очевидно, пора двигаться дальше.

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