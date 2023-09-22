YouTube анонсировал запуск ряда новых функций с поддержкой искусственного интеллекта — Finance.ua
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YouTube анонсировал запуск ряда новых функций с поддержкой искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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YouTube анонсировал запуск ряда новых функций с поддержкой искусственного интеллекта
YouTube анонсировал запуск ряда новых функций с поддержкой искусственного интеллекта
Компания YouTube объявила о запуске ряда новых функций для контент-мейкеров, основанных на искусственном интеллекте (ИИ).
Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы открываем набор продуктов и функций, которые позволят людям расширять границы творческого выражения», — сказал Тони Рейд, вице-президент YouTube по продуктам для сообществ.
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Среди новых продуктов YouTube есть инструмент под названием Dream Screen, который использую ИИ для добавления графического фона или изображения к коротким видеороликам — Shorts. Компания также анонсировала новые производственные инструменты с поддержкой ИИ для редактирования как коротких, так и длинных по продолжительности видео на платформе.
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Кроме этого, компания раскрыла планы по запуску YouTube Create — мобильного приложения, которое призвано помочь создателям платформы облегчить работу над созданием видео. Приложение также будет содержать функции с поддержкой ИИ, включая редактирование и обрезку, автоматические субтитры, возможности озвучивания и доступ к библиотеке фильтров и музыки без роялти-отчислений.
Вдобавок к перечисленному, YouTube предоставит контент-мейкерам больше инструментов для получения информации на основе ИИ, поможет с автоматическим дубляжем видео и поможет найти музыку и звуковые дорожки для видео.
По материалам:
Укрінформ
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