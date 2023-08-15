YouTube тестирует функцию полного запрета использования блокировщиков рекламы для пользователей — Finance.ua
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YouTube тестирует функцию полного запрета использования блокировщиков рекламы для пользователей

Технологии&Авто
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YouTube тестирует функцию полного запрета использования блокировщиков рекламы для пользователей
YouTube тестирует функцию полного запрета использования блокировщиков рекламы для пользователей
Популярный видеохостинг YouTube приступил к тестированию новой версии предупреждения с прикрепленным таймером — она касается тех пользователей, которые смотрят видео бесплатно. Всплывающее окно предлагает пользователям перейти на YouTube Premium.
YouTube тестирует функцию полного запрета использования блокировщиков рекламы для пользователей
Так, в правом верхнем углу всплывающего окна появляется таймер, продолжительность которого может составлять от 30 до 60 секунд. В открывшемся окне перечисляются преимущества подписки на Premium, а также присутствуют варианты «Разрешить рекламу YouTube» и «Попробовать YouTube Premium».
Ранее видеохостинг в тестовом режиме начал рассылать пользователям предупреждения о том, что на их устройствах будет заблокирован видеоплеер после просмотра трех роликов без подписки и с включенными блокировщиками рекламы. YouTube отмечает, что ограничит доступ к видеоплееру, если блокировщик рекламы не будет отключен, поскольку «реклама позволяет YouTube оставаться бесплатным для миллиардов пользователей по всему миру».
Существует несколько обходных путей для отказа от всплывающих окон, однако в Google, вероятно, уже разработали план противодействия использованию VPN и других методов, применяемых для обхода рекламных роликов.
Напомним, ранее цены на подписку Premium повысились. В США индивидуальная подписка стоит $13,99 в месяц, а годовая подорожала на $20, до $139,99. Для Украины платное пользование сервисом пока остается без изменений.
По материалам:
noworries
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