YouTube научился искать музыку по 3-секундному пению пользователя — Finance.ua

YouTube научился искать музыку по 3-секундному пению пользователя Сегодня 23:41 — Технологии&Авто

YouTube научился искать музыку по 3-секундному пению пользователя

Разработчики YouTube добавили новую функцию в каталог экспериментов платформы. По словам специалистов YouTube, пользователи смогут легко находить музыкальные видеоклипы, напевая песни.

Стоит отметить, что Google уже имеет в своем веб-браузере функцию, позволяющую находить песни, напевая их, и теперь компания решила интегрировать аналогичную функцию в свою видеоплатформу. На данный момент это экспериментальная функция, доступная только подписчикам YouTube Premium.

Функция все еще находится на этапе тестирования, поэтому она доступна только небольшой части пользователей Android. Разработчики пообещали, что в скором времени она появится и в сервисе YouTube Music.

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Чтобы иметь возможность использовать напевание при поиске видео, необходимо следовать определенным шагам. Прежде всего необходимо включить голосовой поиск на YouTube, нажав значок микрофона, который отображается в строке поиска. После этого необходимо начинать петь или насвистывать мелодию в течение трех секунд.

Если система распознавания звука обнаружит песню, она покажет схожие видео на странице результатов. В противном случае придется повторить поиск.

В июне администрация платформы YouTube рассказала о новой функции, работу которой будет обеспечивать искусственный интеллект. Теперь у загружаемых пользователями видео появится дублированная озвучка, созданная искусственным интеллектом. Функция реализована проектом Aloud из технологического инкубатора Google Area 120.

Подготовленное ИИ дублирование поможет каналам YouTube существенно расширить свои аудитории. В системе появятся не только новые языки, но и возможности — в перспективе синтезированные звуковые дорожки планируют сделать более похожими на оригинальные голоса, им придадут более яркую эмоциональную окраску и синхронизируют речь с артикуляцией в кадре. Развертывание всех этих функций запланировано на 2024 год.

noworries По материалам:

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