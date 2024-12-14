Японское правительство планирует увеличить бюджет более чем на $90 млрд для стимулирования экономики — Finance.ua
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Японское правительство планирует увеличить бюджет более чем на $90 млрд для стимулирования экономики

Мир
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Японское правительство планирует увеличить бюджет более чем на $90 млрд для стимулирования экономики
Японское правительство планирует увеличить бюджет более чем на $90 млрд для стимулирования экономики, Фото: freepik
Правительство Японии в понедельник передало на рассмотрение парламента проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год (завершится в марте 2025-го) на сумму 13,9 трлн иен (около $92,7 млрд) для финансирования нового пакета поддержки национальной экономики.
Об этом сообщает Kyodo.
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Куда планируют направить средства

По планам правительства, средства распределят следующим образом:
  • 3,4 трлн иен из указанной суммы пойдет на борьбу с инфляцией;
  • 5,8 трлн иен направят непосредственно на стимулирование экономики, в частности, поддержку сферы искусственного интеллекта и полупроводников;
  • 4,8 трлн иен будет использовано для укрепления безопасности страны.
Около половины дополнительного бюджета японское правительство планирует получить за счет новых выпусков облигаций, что вызывает опасение еще большего ухудшения финансового состояния Японии, которое уже худшее среди крупных развитых экономик мира.
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Дополнительный бюджет должен быть принят до конца нынешней сессии парламента 21 декабря, однако правящая «Либерально-демократическая партия» премьер-министра Шигеру Ишибы и ее коалиционный партнер партия «Комейто» сформировали правительство меньшинства и могут столкнуться с трудностями при голосовании или рядом требований от оппозиционных партий за поддержку правительственной инициативы.
По материалам:
Укрінформ
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