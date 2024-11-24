Япония борется с наплывом туристов: новые налоги и ограничения — Finance.ua

Япония борется с наплывом туристов: новые налоги и ограничения Сегодня 22:12 — Мир

Япония борется с наплывом туристов: новые налоги и ограничения, Фото: freepik

Массовый туризм в Японии стал столь масштабным, что уже создает серьезные проблемы для страны. В 2024 году количество посетителей превысило докарантинный уровень.

Об этом пишет iestafeta.

Согласно данным Национальной туристической организации, только в сентябре Японию посетили 2,87 миллиона туристов — это на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 26% больше, чем в 2019 году.

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Ситуация с туристами повлияла также на курс иены. Власти Японии обвиняют иностранцев в обвале национальной валюты, которая в последние недели находится на историческом минимуме.

Какие налоги придется заплатить туристам в Японии

Япония стремится защитить окружающую среду, поэтому стала вводить налоги на въезд в страну, причем разные для разных островов и префектур.

С 1 июля количество посетителей на горе Фудзи ограничено до 4 тыс. человек в день.

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Другой мерой, на примере некоторых европейских городов, стало применение туристического налога с человека и за ночь: в Киото этот налог варьируется от 200 до 1000 иен (52−264 грн), хотя на острове Хоккайдо он составляет до 2000 иен (528 грн).

Япония готовит и ряд других мер, о которых пока не объявляет, но которые страна будет вынуждена вводить против нашествия туристов.

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