Еще один город в Португалии увеличит туристический налог — Finance.ua

Еще один город в Португалии увеличит туристический налог Сегодня 18:50 — Личные финансы

Еще один город в Португалии увеличит туристический налог

Городской совет города Порту в Португалии одобрил законопроект о повышении туристических сборов за ночное пребывание с 2 до 3 евро.

Об этом сообщает Schengen.News.

Большинство членов городского совета проголосовали за новую меру. Ожидается, что она принесет доходы, которые будут распределены между разными секторами для улучшения качества жизни жителей и туристических услуг, предлагаемых этим муниципалитетом.

Комиссия в размере 3 евро предложена после того, как в 2023 году стоимость одной ночи в Порту была оценена в 2,81 евро. В общей сложности расходы, связанные с туризмом, составили 15,5 миллионов евро, а было зарегистрировано 5,5 миллионов ночей.

Ожидается, что налог будет скорее интегрированной политикой, а не то, что он принесет баланс чрезмерному туризму в городе.

Недавно район Фару также начал взимать налоги с туристов, пытаясь развить лучшую туристическую инфраструктуру. Новая мера требует от туристов платить 2 евро за ночи, проведенные в высокий сезон — с марта по октябрь.

В низкий сезон, включая другие месяцы (с ноября по февраль), туристам придется заплатить 1 евро за пребывание до семи дней подряд. От уплаты этого сбора освобождаются некоторые категории посетителей, например резиденты и посетители в медицинских целях.

Регион Алгарве и Альбуферия также ввели туристические сборы за ночлег. Вила-Реал-де-Санту-Антонио, Фару, Ольян и Портиман также присоединились, облагая налогом миллионы туристов, которые посещают Португалию каждый год.

Согласно статистике INE, 13,1 миллиона туристов посетили Португалию за первые восемь месяцев 2024 года, что свидетельствует о постоянном росте количества туристов по сравнению с предыдущими месяцами.

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