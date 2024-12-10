Япония показала новую ракету — Finance.ua

Япония показала новую ракету Сегодня 18:33 — Финтех и Карты

Япония показала новую ракету

Япония провела первые испытания своей крылатой ракеты SSM-2 (встречаются индексы: Type 12 SMM-2 и Type 17) от Mitsubishi Heavy Industries, сообщило японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (Acquisition Technology & Logistics Agency) при минобороны страны.

Как пишет Defence Express , запуск ракеты был произведен с наземной пусковой установки. Все испытания ракеты должны быть завершены уже в 2025 году, потому что именно этот год определен как начало ее поставки в армию. К концу 2026 года должна быть завершена разработка корабельной версии, а к концу 2027 года — воздушной.

«На опубликованных фото можно заметить, что SSM-2 имеет сложную форму фюзеляжа, призванную снизить радиолокационную заметность. Для пуска традиционно используется ракетный ускоритель, который после отработки отделяется от ракеты, которая продолжает полет за счет малогабаритного турбореактивного двигателя», — пишет издание.

Отмечается, что дальность полета SSM-2 должна составлять сначала 900 км, а впоследствии возрасти до 1500 км.

Однако самое интересное, что эта разработка проходит путь, которым идет и украинская ракета «Нептун», считают в Defence Express:

«Ибо речь идет о развитии противокорабельной ракеты, которую „научили“ бить и по наземным целям и увеличили ее дальность… Вполне возможно, что и с украинским „Нептуном“ происходят подобные метаморфозы. Потому что эта украинская крылатая ракета получила возможность уничтожать наземные цели и лететь дальше 280 км».

УНІАН По материалам:

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