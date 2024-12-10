Япония показала новую ракету — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония показала новую ракету

Финтех и Карты
17
Япония показала новую ракету
Япония показала новую ракету
Япония провела первые испытания своей крылатой ракеты SSM-2 (встречаются индексы: Type 12 SMM-2 и Type 17) от Mitsubishi Heavy Industries, сообщило японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (Acquisition Technology & Logistics Agency) при минобороны страны.
Как пишет Defence Express, запуск ракеты был произведен с наземной пусковой установки. Все испытания ракеты должны быть завершены уже в 2025 году, потому что именно этот год определен как начало ее поставки в армию. К концу 2026 года должна быть завершена разработка корабельной версии, а к концу 2027 года — воздушной.
«На опубликованных фото можно заметить, что SSM-2 имеет сложную форму фюзеляжа, призванную снизить радиолокационную заметность. Для пуска традиционно используется ракетный ускоритель, который после отработки отделяется от ракеты, которая продолжает полет за счет малогабаритного турбореактивного двигателя», — пишет издание.
Отмечается, что дальность полета SSM-2 должна составлять сначала 900 км, а впоследствии возрасти до 1500 км.
Однако самое интересное, что эта разработка проходит путь, которым идет и украинская ракета «Нептун», считают в Defence Express:
«Ибо речь идет о развитии противокорабельной ракеты, которую „научили“ бить и по наземным целям и увеличили ее дальность… Вполне возможно, что и с украинским „Нептуном“ происходят подобные метаморфозы. Потому что эта украинская крылатая ракета получила возможность уничтожать наземные цели и лететь дальше 280 км».
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.