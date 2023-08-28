Японский стартап создает цифровые клоны — Finance.ua

Японский стартап создает цифровые клоны Сегодня 04:39 — Технологии&Авто

Японский стартап создает цифровые клоны

Токийский стартап Alt Inc разрабатывает цифровые клоны — такие онлайн-аватары, которые могут выполнять некоторую человеческую работу и ежедневные задачи, например, появляться на встречах в Zoom.

Уже привлекли инвестиций на сумму $40 млн, но до масштабного производства цифровых двойников еще далеко.

На фото директор стартапа Кадзутака Йонекура и цифровой двойник с синтезированной версией его голоса. Когда его цифрового клона спросили «Какую музыку ты любишь», он сделал паузу на несколько секунд, а затем дал развернутый ответ о пристрастии Йонекуры к энергичной ритмической музыке, такой как хип-хоп или рок-н-ролл.

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Анимированное изображение, которое выглядит и разговаривает так же, как его владелец может использоваться, например, рекрутером для проведения собеседований или врачом для скрининга пациентов перед обследованиями, пишет AP News.

Йонекура считает, что цифровой клон может помочь создать общество, где люди сосредоточятся на творчестве и будут тратить меньше времени на утомительные взаимодействия.

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При создании клона информация о личности собирается с сайтов социальных сетей и общедоступных записей. Затем хранится в программном обеспечении. Данные постоянно обновляются, синхронизируя изменяющиеся привычки и вкусы владельца.

Пока что иметь цифрового двойника недешевое удовольствие. Каждый клон Alt стоит около $140 000, поэтому, вероятно, нужно некоторое время, прежде чем появится клон для всех.

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