Искусственный интеллект научился взламывать пароли по звуку клавиатуры — Finance.ua

Искусственный интеллект научился взламывать пароли по звуку клавиатуры
Исследователи из Корнельского университета США представили метод взлома на основе искусственного интеллекта, который может угадывать пароли с точностью более 90%, анализируя звуки клавиатуры.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета.
Группа ученых-компьютерщиков из Корнельского университета, Университета Дарема, Университета Суррея и Лондонского Королевского университета Холлоуэя научила модель искусственного интеллекта (ИИ) распознавать звуки нажатия клавиш на версии MacBook Pro 2021 года. Этот хакерский прием называется Acoustic Side Channel Attack (ASCA).
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Используя микрофон смартфона на MacBook Pro, ИИ воспроизвел комбинацию клавиш с точностью 95%.
«Например, при вводе пароля люди регулярно прячут свой экран, но мало что делают, чтобы заглушить звук клавиатуры», — отмечается в исследовании.
Чтобы проверить точность, исследователи нажали 36 клавиш на ноутбуке по 25 раз каждую, при этом каждое нажатие «различалось по давлению и пальцу».
Программа могла «прислушиваться» к отличным элементам каждого нажатия клавиши, например, звуковым длинам волн.
Это открытие вызывает опасения по поводу кибербезопасности.
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