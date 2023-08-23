Искусственный интеллект научился взламывать пароли по звуку клавиатуры — Finance.ua

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Искусственный интеллект научился взламывать пароли по звуку клавиатуры

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект научился взламывать пароли по звуку клавиатуры
Искусственный интеллект научился взламывать пароли по звуку клавиатуры
Исследователи из Корнельского университета США представили метод взлома на основе искусственного интеллекта, который может угадывать пароли с точностью более 90%, анализируя звуки клавиатуры.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета.
Группа ученых-компьютерщиков из Корнельского университета, Университета Дарема, Университета Суррея и Лондонского Королевского университета Холлоуэя научила модель искусственного интеллекта (ИИ) распознавать звуки нажатия клавиш на версии MacBook Pro 2021 года. Этот хакерский прием называется Acoustic Side Channel Attack (ASCA).
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Используя микрофон смартфона на MacBook Pro, ИИ воспроизвел комбинацию клавиш с точностью 95%.
«Например, при вводе пароля люди регулярно прячут свой экран, но мало что делают, чтобы заглушить звук клавиатуры», — отмечается в исследовании.
Чтобы проверить точность, исследователи нажали 36 клавиш на ноутбуке по 25 раз каждую, при этом каждое нажатие «различалось по давлению и пальцу».
Программа могла «прислушиваться» к отличным элементам каждого нажатия клавиши, например, звуковым длинам волн.
Это открытие вызывает опасения по поводу кибербезопасности.
По материалам:
Lenta.UA
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