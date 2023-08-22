ИИ сделает немецкие поезда более пунктуальными — Finance.ua

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ИИ сделает немецкие поезда более пунктуальными

Технологии&Авто
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ИИ сделает немецкие поезда более пунктуальными
ИИ сделает немецкие поезда более пунктуальными
В Германии проводятся испытания по внедрению искусственного интеллекта в управление железнодорожным транспортом. Примечательно, что система показала перспективные результаты.
Об этом пишет 34travel.me.
Эти инструменты успешно снизили задержки, что дало значительную экономию: 58 000 минут. Так что немецкие поезда станут более пунктуальными.
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Пилотный проект был запущен в Штутгарте, Мюнхене и регионе Рейн-Майн.
Технологии AI наблюдают за дорожными ситуациями в режиме реального времени и предлагают варианты их решения. Это помогает диспетчерам быстро реагировать на проблемы и давать инструкции машинистам. Соответственно — сокращается время задержек.
В ближайшее время систему планируют внедрить в Берлине и пригородах. Со следующего года — в Гамбурге и, возможно, в других городах.

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По материалам:
Телеканал 24
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