Google Assistant получит обновление на основе технологий искусственного интеллекта — Finance.ua
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Google Assistant получит обновление на основе технологий искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Google Assistant получит обновление на основе технологий искусственного интеллекта
Google Assistant получит обновление на основе технологий искусственного интеллекта
Google планирует обновить своего помощника Google Assistant, чтобы сосредоточиться на использовании генеративных технологий искусственного интеллекта, подобных лежащим в основе ChatGPT и чат-бота Bard. Об этом говорится во внутреннем электронном письме компании.
Об этом пишет Axios.
«Как команда мы должны сосредоточиться на предоставлении высококачественного, критически важного опыта работы с продуктом для наших пользователей. Мы также увидели огромный потенциал генеративного искусственного интеллекта для трансформации жизни людей и видим огромную возможность исследовать, как будет выглядеть сверхмощный Assistant на основе новейших технологий LLM», — говорится в письме.
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По информации компании, некоторые работы по обновлению помощника уже стартовали с мобильной версии продукта. В рамках этого шага компания реорганизует команды, работающие над Google Assistant.
В связи с изменениями ожидается определенное количество увольнений. Предполагается, что будут ликвидированы десятки рабочих мест из тысяч сотрудников, работающих над Google Assistant.
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«Мы остаемся глубоко преданными Assistant и с оптимизмом смотрим на его светлое будущее», — отметили в письме вице-президент Google Пиуш Ранджан и директор по продуктам Дюк Дукеллис.
Напомним, что в период с 2016 по 2021 год Google Assistant выходил в форме восьми «умных» колонок и дисплеев. Последний подобный гаджет вышел в марте 2021 года. Но прошлый год стал для ассистента провальным.
По материалам:
mezha.media
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