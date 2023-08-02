Google Assistant получит обновление на основе технологий искусственного интеллекта — Finance.ua

Google Assistant получит обновление на основе технологий искусственного интеллекта Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Google Assistant получит обновление на основе технологий искусственного интеллекта

Google планирует обновить своего помощника Google Assistant, чтобы сосредоточиться на использовании генеративных технологий искусственного интеллекта, подобных лежащим в основе ChatGPT и чат-бота Bard. Об этом говорится во внутреннем электронном письме компании.

Об этом пишет Axios.

«Как команда мы должны сосредоточиться на предоставлении высококачественного, критически важного опыта работы с продуктом для наших пользователей. Мы также увидели огромный потенциал генеративного искусственного интеллекта для трансформации жизни людей и видим огромную возможность исследовать, как будет выглядеть сверхмощный Assistant на основе новейших технологий LLM», — говорится в письме.

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По информации компании, некоторые работы по обновлению помощника уже стартовали с мобильной версии продукта. В рамках этого шага компания реорганизует команды, работающие над Google Assistant.

В связи с изменениями ожидается определенное количество увольнений. Предполагается, что будут ликвидированы десятки рабочих мест из тысяч сотрудников, работающих над Google Assistant.

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«Мы остаемся глубоко преданными Assistant и с оптимизмом смотрим на его светлое будущее», — отметили в письме вице-президент Google Пиуш Ранджан и директор по продуктам Дюк Дукеллис.

Напомним, что в период с 2016 по 2021 год Google Assistant выходил в форме восьми «умных» колонок и дисплеев. Последний подобный гаджет вышел в марте 2021 года. Но прошлый год стал для ассистента провальным.

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