Google обновит свой чатбот Bard: он сможет писать программный код — Finance.ua

Google обновит свой чатбот Bard: он сможет писать программный код Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Google обновит свой чатбот Bard: он сможет писать программный код

Компания Google обновит свой чат с генеративным искусственным интеллектом Bard, чтобы помочь людям писать код для разработки программного обеспечения.

Об этом пишет Reuters.

Bard сможет писать код на 20 языках программирования, включая Java, C++ и Python, а также помогать отлаживать и объяснять код пользователям.

Ожидается, что чатбот сможет и оптимизировать код, чтобы сделать его более быстрым или более эффективным. Для этого нужно будет ввести простой запрос, такой как «Можешь ли ты сделать этот код быстрее?»

В настоящее время доступ к Bard имеет небольшая группа людей, которые могут общаться с ботом и задавать вопросы вместо использования традиционного поиска Google.

Напомним, в начале февраля в материнской компании Google Alphabet Inc. анонсировали запуск разговорного сервиса искусственного интеллекта Bard. Однако во время презентации чатбот поделился недостоверной информацией в рекламном видео, после чего Alphabet потеряла 100 млрд долларов своей рыночной капитализации.

В марте Google приступила к публичному релизу Bard. Компания описала чатбот как эксперимент, позволяющий взаимодействовать с генеративным искусственным интеллектом — технологией, полагающейся на предыдущие данные для создания контента.

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