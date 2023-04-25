Google обновит свой чатбот Bard: он сможет писать программный код — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google обновит свой чатбот Bard: он сможет писать программный код

Технологии&Авто
14
Google обновит свой чатбот Bard: он сможет писать программный код
Google обновит свой чатбот Bard: он сможет писать программный код
Компания Google обновит свой чат с генеративным искусственным интеллектом Bard, чтобы помочь людям писать код для разработки программного обеспечения.
Об этом пишет Reuters.
Bard сможет писать код на 20 языках программирования, включая Java, C++ и Python, а также помогать отлаживать и объяснять код пользователям.
Ожидается, что чатбот сможет и оптимизировать код, чтобы сделать его более быстрым или более эффективным. Для этого нужно будет ввести простой запрос, такой как «Можешь ли ты сделать этот код быстрее?»
В настоящее время доступ к Bard имеет небольшая группа людей, которые могут общаться с ботом и задавать вопросы вместо использования традиционного поиска Google.
Напомним, в начале февраля в материнской компании Google Alphabet Inc. анонсировали запуск разговорного сервиса искусственного интеллекта Bard. Однако во время презентации чатбот поделился недостоверной информацией в рекламном видео, после чего Alphabet потеряла 100 млрд долларов своей рыночной капитализации.
В марте Google приступила к публичному релизу Bard. Компания описала чатбот как эксперимент, позволяющий взаимодействовать с генеративным искусственным интеллектом — технологией, полагающейся на предыдущие данные для создания контента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.