Япония, Южная Корея, Китай и АСЕАН усилят региональную систему финансовой безопасности — Finance.ua

Япония, Южная Корея, Китай и АСЕАН усилят региональную систему финансовой безопасности Сегодня 20:29

Япония, Южная Корея, Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились усилить региональную систему финансовой безопасности и создать механизм быстрого финансирования на случай чрезвычайных ситуаций.

Как передает Укринформ, об этом со ссылкой на совместное заявление министров финансов и руководителей центральных банков формата АСЕАН+3 после встречи в Южной Корее сообщает NHK

Десять стран АСЕАН и Япония, Южная Корея и Китай (АСЕАН+3) взаимодействуют в рамках финансовой структуры под названием Многосторонняя инициатива Чиангмай — первого регионального соглашения о валютном свопе, начало которому положено в 2000 году на ежегодной встрече Азиатского банка развития для решения краткосрочных трудностей с ликвидностью и дополнения действующих международных финансовых соглашений.

Однако этой инициативы оказалось недостаточно для эффективного реагирования на финансовые трудности во время чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID-19 и стихийные бедствия. Поэтому в заявлении содержится призыв к его усилению и созданию механизма быстрого финансирования, который позволит странам-участникам получить доступ к финансовым ресурсам для удовлетворения неотложных потребностей баланса, возникающих вследствие внезапных внешних шоков.

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Целью такого шага, как говорится в совместном заявлении, является предотвращение негативных последствий и уменьшение рисков для региональных экономик вследствие резкого ухудшения финансовых условий, сбоев в цепочках поставок и резкого роста мировых цен на сырье.

Участники формата АСЕАН+3 намерены сформулировать предложения по конкретным модальностям нового механизма финансовой безопасности до конца года.

В обзоре Всемирного банка в начале апреля прогнозировалось, что экономическая активность в регионах Европы и Центральной Азии в этом году улучшится по отдельным показателям, однако будет оставаться ослабленной в результате вторжения россии в Украину, постоянной высокой инфляции и суровых финансовых условий.

Укрінформ По материалам:

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