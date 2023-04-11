Япония рассматривает возможность внедрения ИИ от OpenAI в работу госслужащих — Finance.ua

Япония рассматривает возможность внедрения ИИ от OpenAI в работу госслужащих Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Япония рассматривает возможность внедрения ИИ от OpenAI в работу госслужащих

Япония оценивает перспективы внедрения технологии искусственного интеллекта на уровне правительства.

Об этом стало известно перед встречей премьер-министра Фумио Кишиды с гендиректором компании OpenAI Сэмом Альтманом, пишет Reuters.

Для официального внедрения разработчики должны решить вопрос о конфиденциальности данных и безопасности, отметил генсекретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

По его словам, правительство оценивает возможность использования ИИ для уменьшения рабочей нагрузки на госслужащих.

Альтман во время встречи с премьером заявил, что его компания собирается открыть офис в Японии.

Наличие локального офиса позволит сделать языковые модели лучше японского языка и культуры, сказал Альтман.

Во время встречи Альтман и Кишиды также обсудили «преимущества технологии искусственного интеллекта и смягчения недостатков».

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