Беспилотники, оптика, металлы и детали: Япония расширила санкции против россии — Finance.ua

Беспилотники, оптика, металлы и детали: Япония расширила санкции против россии Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Беспилотники, оптика, металлы и детали: Япония расширила санкции против россии

Правительство Японии с 7 апреля расширяет экспортные запреты для российского рынка. Среди прочего в санкционный список вошли сталь, алюминий, беспилотники, оптика, автодетали и даже игрушки.

Об этом идет речь в заявлении Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

«В свете текущей международной ситуации вокруг Украины и с целью содействия международным усилиям для международного мира Япония введет запрет на экспорт в россию на основе мер, которые решили принять основные страны. В связи с этим сегодня мы пересмотрим соответствующие министерские приказы, чтобы установить конкретные грузы, подлежащие регулированию», — говорится в заявлении министерства.

Товары, на которые распространяется запрет на экспорт:

сталь;

стальные изделия;

алюминий и изделия из него;

котлы и машины, их части и принадлежности;

строительная техника (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т.п.), двигатели для самолетов и судов, кузнечные машины;

электрооборудование и их части;

электронное оборудование (электрические схемы), радиооборудование для навигации, генераторы и т.п.;

части транспортных машин и части;

самолеты и космические аппараты, их части и принадлежности;

беспилотные летательные аппараты;

оптическое оборудование, фотооборудование, измерительное оборудование, контрольное оборудование, прецизионное оборудование и их части и аксессуары;

оптическое волокно/волоконно-оптический кабель, бинокль, камера, специально разработанная для аэрофотосъемки и т.п.;

игрушки, макеты и т.д.

Запрет вводится в действие с пятницы 7 апреля 2023 года.

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УНН По материалам:

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