Япония выделит Украине дополнительные $100 миллионов: на что пойдут деньги — Finance.ua

Япония выделит Украине дополнительные $100 миллионов: на что пойдут деньги
Украина получит от Японии дополнительную гуманитарную помощь. Речь идет о 100 миллионах долларов.
Об этом сообщает Japan Today.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что его страна предоставит Украине всевозможную помощь. По его словам, 100 миллионов долларов пойдут на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, Кисида заявил, что Япония поможет с расширением мощностей хранения украинского зерна. В частности, построят временные зернохранилища на западе Украины и соседних странах.
Справка Finance.ua:
- 27 июня Минфин сообщал, что Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (приблизительно 500 млн долл. США) льготного кредита в пределах кредитного соглашения, которое подписали ранее;
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида также объявил о дополнительных санкциях против россии, включающих запрет на импорт российского золота.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью