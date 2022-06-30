Япония выделит Украине дополнительные $100 миллионов: на что пойдут деньги — Finance.ua

Япония выделит Украине дополнительные $100 миллионов: на что пойдут деньги Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Япония выделит Украине дополнительные $100 миллионов: на что пойдут деньги

Украина получит от Японии дополнительную гуманитарную помощь. Речь идет о 100 миллионах долларов.

Об этом сообщает Japan Today

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что его страна предоставит Украине всевозможную помощь. По его словам, 100 миллионов долларов пойдут на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Кисида заявил, что Япония поможет с расширением мощностей хранения украинского зерна. В частности, построят временные зернохранилища на западе Украины и соседних странах.

Справка Finance.ua:

27 июня Минфин сообщал, что Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (приблизительно 500 млн долл. США) льготного кредита в пределах кредитного соглашения, которое подписали ранее;

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также объявил о дополнительных санкциях против россии, включающих запрет на импорт российского золота.

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УНІАН По материалам:

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