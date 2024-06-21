Япония впервые ввела санкции против китайских компаний за поддержку войны рф против Украины — Finance.ua

Япония впервые ввела санкции против китайских компаний за поддержку войны рф против Украины
Япония ввела санкции против ряда иностранных компаний за их поддержку российского вторжения в Украину и, в частности, впервые наложила торговые ограничения на производителей микроэлектроники из Китая.
Об этом со ссылкой на японское министерство иностранных дел сообщает Reuters.
Токио внес в санкционный список гонконгскую Asia Pacific Links, поставляющую микрочипы для российских дронов, и компанию из материкового Китая Yilufa Electronics Limited.
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Кроме них, торговые ограничения введены против фирм-поставщиков российского военно-промышленного комплекса из Казахстана, Узбекистана и Индии.
Новые японские санкции отвечают ранее введенным другим странам, включая Соединенные Штаты, и запрещают компаниям из Японии вести бизнес с перечисленными в списке предприятиями.
В администрации США неоднократно заявляли, что Китай поддерживает войну россии в Украине, оказывая масштабную помощь ВПК страны-агрессора поставками критически необходимых деталей для производства оружия.
На прошлой неделе Соединенные Штаты в очередном раунде расширения санкций против россии указали и несколько китайских производителей полупроводниковой продукции, продающих ее москве.
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