Япония впервые ввела санкции против китайских компаний за поддержку войны рф против Украины — Finance.ua
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Япония впервые ввела санкции против китайских компаний за поддержку войны рф против Украины

Фондовый рынок
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Япония впервые ввела санкции против китайских компаний за поддержку войны рф против Украины
Япония впервые ввела санкции против китайских компаний за поддержку войны рф против Украины
Япония ввела санкции против ряда иностранных компаний за их поддержку российского вторжения в Украину и, в частности, впервые наложила торговые ограничения на производителей микроэлектроники из Китая.
Об этом со ссылкой на японское министерство иностранных дел сообщает Reuters.
Токио внес в санкционный список гонконгскую Asia Pacific Links, поставляющую микрочипы для российских дронов, и компанию из материкового Китая Yilufa Electronics Limited.
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Кроме них, торговые ограничения введены против фирм-поставщиков российского военно-промышленного комплекса из Казахстана, Узбекистана и Индии.
Новые японские санкции отвечают ранее введенным другим странам, включая Соединенные Штаты, и запрещают компаниям из Японии вести бизнес с перечисленными в списке предприятиями.
В администрации США неоднократно заявляли, что Китай поддерживает войну россии в Украине, оказывая масштабную помощь ВПК страны-агрессора поставками критически необходимых деталей для производства оружия.
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На прошлой неделе Соединенные Штаты в очередном раунде расширения санкций против россии указали и несколько китайских производителей полупроводниковой продукции, продающих ее москве.
По материалам:
Укрінформ
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