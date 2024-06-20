В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против рф — Finance.ua

В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против рф Сегодня 13:00 — Мир

В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против рф

Страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против рф, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), в ответ на агрессию против Украины.

Как пишет «Европейская правда», об этом в X (Twitter) сообщило бельгийское председательство Бельгии в Совете ЕС.

Этот пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимизирует влияние существующих санкций, закрывая лазейки, говорится в заявлении.

Чиновники из 27 стран ЕС обсуждали пакет санкций больше месяца. Новые меры включают в себя запрет на перевалку российского СПГ и план возложить на операторов из Евросоюза ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

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Ранее СМИ сообщали , что Германия тормозила 14-й пакет санкций против россии из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в рф.

Перед этим Германия совместно с Францией выступили против запрета экспорта авто элитного класса в беларусь, ставшую «транзитным пунктом» для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

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Один из дипломатов ЕС сказал, что Европейская комиссия ведет переговоры с Германией, чтобы убедить ее снять вето.

Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность о санкционном пакете до саммита «Группы семи» в Италии, но так и не смогло этого сделать.

Напомним, в рамках 14-го пакета санкций Еврокомиссия впервые предложила нацелиться на несколько проектов сжиженного природного газа и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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