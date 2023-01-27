Япония ужесточает санкции против россии — Finance.ua

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Япония ужесточает санкции против россии

Мир
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Япония ужесточает санкции против россии
Япония ужесточает санкции против россии
Япония вводит новые санкции против российской федерации, включающие расширение списка запрещенных на экспорт товаров и заморозку активов российских чиновников и организаций.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
«В свете ситуации вокруг Украины и для содействия международным усилиям по обеспечению мира Япония введет запрет на экспорт в соответствии с другими крупными странами», — говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности.
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Сообщается, что новыми санкциями Япония с 3 февраля запрещает поставки товаров 49 организациям в россии, которые могут использоваться для усиления ее военного потенциала.
В Министерстве уточнили, что они будут включать в себя разнообразную продукцию от водометов, газоразведочного оборудования и полупроводникового оборудования до вакцин, оборудования рентгеновского контроля, взрывчатки и роботов.
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Кроме того, Япония также заморозит активы трех юридических и 22 физических лиц в россии, включая авиастроительную компанию АО «Иркут Корп», производителя зенитных ракет ММЗ «Авангард», заместителя министра обороны Михаила Мизинцева и министра юстиции Константина Чуйченко, а также 14 промосковских. связанных с «аннексией» части юго-восточной Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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