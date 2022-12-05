Япония ввела ограничение цен на российскую нефть, за исключением импортированной из «Сахалин-2» — Finance.ua
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Япония ввела ограничение цен на российскую нефть, за исключением импортированной из «Сахалин-2»

Энергетика
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Япония ввела ограничение цен на российскую нефть, за исключением импортированной из «Сахалин-2»
Япония ввела ограничение цен на российскую нефть, за исключением импортированной из «Сахалин-2»
Япония ввела ценовой потолок на российскую сырую нефть с понедельника, 5 декабря, за исключением импортированной с завода «Сахалин-2».
Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает Reuters.
Решение было принято после договоренности между странами G7 и Австралией в пятницу об ограничении цены на сырую российскую нефть на уровне 60 дол. за баррель в рамках последних санкций против россии из-за ее войны в Украине.
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Исключение по сырой нефти из дальневосточного российского проекта «Сахалин-2», в котором японские энергетические операторы имеют долю после выхода Shell, было принято «в свете энергетической безопасности Японии».
В заявлении добавили, что о дальнейших мерах по российским нефтепродуктам, которые должны начаться 5 февраля 2023 года, будет объявлено позже.

Справка Finance.ua:

  • 5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны;
  • после достижения договоренности между 27 государствами-членами Европейского Союза члены Группы семи, а также Австралия (вместе — «Коалиция за ограничение цены») ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из российской федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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