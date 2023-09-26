Япония разрешит украинцам долгосрочное пребывание с рабочей визой — Finance.ua
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Япония разрешит украинцам долгосрочное пребывание с рабочей визой

Мир
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Япония разрешит украинцам долгосрочное пребывание с рабочей визой
Япония разрешит украинцам долгосрочное пребывание с рабочей визой
Беженцы из Украины получат право на долгосрочное пребывание в Японии с рабочей визой.
Как сообщает Kyodo, разрешение будет предоставляться с 1 декабря. Решение об этом приняла иммиграционная служба страны, заявив, что это касается граждан любых стран, ставших беженцами из зон военных действий, в частности из Украины.
Как говорится в сообщении, решение должно гарантировать вид на жительство даже для тех, чьи обстоятельства не отвечают формальным требованиям к получателям статуса беженцев, которые предусмотрены Конвенцией ООН о беженцах 1951 года.
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Напомним, что в марте 2022 года Япония упростила въезд для бегущих от войны украинцев. В страну можно было въехать, даже если нет родственников или знакомых, живущих в Японии.
Сообщалось, что правительство Японии планирует рассматривать каждый случай в отдельности и выдавать краткосрочную визу для пребывания в каждом конкретном случае.
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Министр юстиции Эсихиса Фурукава заявил, что украинские беженцы смогут заменить 90-дневные визы на годовые, которые дадут право работать.
По состоянию на 20 сентября 2023 года в Японии находились более 2000 беженцев из Украины. Более 1900 получили визу с правом «определенной деятельности» сроком на один год.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
УНІАН
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