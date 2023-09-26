Япония разрешит украинцам долгосрочное пребывание с рабочей визой — Finance.ua

Япония разрешит украинцам долгосрочное пребывание с рабочей визой Сегодня 17:40 — Мир

Япония разрешит украинцам долгосрочное пребывание с рабочей визой

Беженцы из Украины получат право на долгосрочное пребывание в Японии с рабочей визой.

Как сообщает Kyodo , разрешение будет предоставляться с 1 декабря. Решение об этом приняла иммиграционная служба страны, заявив, что это касается граждан любых стран, ставших беженцами из зон военных действий, в частности из Украины.

Как говорится в сообщении, решение должно гарантировать вид на жительство даже для тех, чьи обстоятельства не отвечают формальным требованиям к получателям статуса беженцев, которые предусмотрены Конвенцией ООН о беженцах 1951 года.

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Напомним, что в марте 2022 года Япония упростила въезд для бегущих от войны украинцев. В страну можно было въехать, даже если нет родственников или знакомых, живущих в Японии.

Сообщалось, что правительство Японии планирует рассматривать каждый случай в отдельности и выдавать краткосрочную визу для пребывания в каждом конкретном случае.

Министр юстиции Эсихиса Фурукава заявил, что украинские беженцы смогут заменить 90-дневные визы на годовые, которые дадут право работать.

По состоянию на 20 сентября 2023 года в Японии находились более 2000 беженцев из Украины. Более 1900 получили визу с правом «определенной деятельности» сроком на один год.

УНІАН По материалам:

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