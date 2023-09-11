Бизнес Японии предлагает современные технологии для ускорения восстановления Украины — Finance.ua

Бизнес Японии предлагает современные технологии для ускорения восстановления Украины Сегодня 13:40 — Казна и Политика

Бизнес Японии готов присоединиться к восстановлению Украины и предлагает ряд современных технологий, способствующих ускорению восстановления.

Об этом шла речь во время встречи министра экономики Юлии Свириденко с представителями бизнес-делегации Японии.

К примеру, в городе Буча предлагают создать зеленую индустриальную зону площадью 3 тыс. га. Там будет производство зеленого водорода — это будет способствовать энергетической независимости Бучи.

Также японский бизнес предлагает технологии, применение которых будет полезно в процессе восстановления Украины, в частности:

медицинские технологии и программы для прогнозирования, профилактики и лечения ПТСР и расстройств, связанных со стрессом;

системы очистки питьевой воды с функцией автономной работы и обслуживания;

системы для научной поддержки агропроизводства и т. д.

В свою очередь, украинская сторона презентовала наработанные украинские проекты для привлечения инвестиций.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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