Бизнес Японии предлагает современные технологии для ускорения восстановления Украины — Finance.ua

Бизнес Японии предлагает современные технологии для ускорения восстановления Украины
Бизнес Японии готов присоединиться к восстановлению Украины и предлагает ряд современных технологий, способствующих ускорению восстановления.
Об этом шла речь во время встречи министра экономики Юлии Свириденко с представителями бизнес-делегации Японии.
К примеру, в городе Буча предлагают создать зеленую индустриальную зону площадью 3 тыс. га. Там будет производство зеленого водорода — это будет способствовать энергетической независимости Бучи.
Также японский бизнес предлагает технологии, применение которых будет полезно в процессе восстановления Украины, в частности:
- медицинские технологии и программы для прогнозирования, профилактики и лечения ПТСР и расстройств, связанных со стрессом;
- системы очистки питьевой воды с функцией автономной работы и обслуживания;
- системы для научной поддержки агропроизводства
и т. д.
В свою очередь, украинская сторона презентовала наработанные украинские проекты для привлечения инвестиций.
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