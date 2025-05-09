Maersk прогнозирует сокращение мирового рынка контейнерных перевозок из-за пошлин Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Maersk прогнозирует сокращение мирового рынка контейнерных перевозок из-за пошлин Трампа

Мир
8
Maersk прогнозирует сокращение мирового рынка контейнерных перевозок из-за пошлин Трампа
Maersk прогнозирует сокращение мирового рынка контейнерных перевозок из-за пошлин Трампа
Датский контейнерный гигант Moller-Maersk снизил свой прогноз по мировому транспортному рынку на 2025 год, на который в значительной степени повлияли пошлины президента США Дональда Трампа. Компания предполагает, что контейнерные перевозки будут варьироваться от сокращения на 1% до роста на 4%.
Об этом сообщает Вloomberg.
В своих прогнозах Maersk учитывает «возросшую макроэкономическую и геополитическую неопределенность».
Читайте также
«До сих пор торговая война в основном является проблемой США и Китая, но остальной мир не остался в стороне», — заявил генеральный директор Винсент Клерк.
По его мнению, тарифы «уже откусили кусок» от контейнерного рынка в апреле, а объемы торговли между Пекином и Вашингтоном упали «на 30−40% по обоим направлениям по мере обострения торговой войны». Клерк отметил, что Maersk менее уязвима, чем другие судоходные компании, поскольку имеет самые большие торговые маршруты.
Компания, контролирующая около 14% мирового контейнерного флота и управляющая 60 портами, ожидает увеличения перевозок в Европе.
Читайте также
«Перспективы мирового спроса на контейнеры на оставшуюся часть года остаются крайне неопределенными, сформированными быстро меняющимся ландшафтом торговой политики и ростом рисков рецессии в США», — заявили в Maersk.
Во втором квартале все еще ожидается рост, особенно если грузоотправители воспользуются 90-дневной паузой во введении взаимных тарифов. По мнению аналитиков компании, во второй половине года мировой транспортный рынок столкнется с двумя сценариями: риском сокращения спроса или возможностью возобновления торговли в случае снижения тарифов.
Читайте также
Maersk по-прежнему прогнозирует, что к 2025 году базовая прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составит от 6 до 9 миллиардов долларов США. В первом квартале прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом, превзойдя оценки аналитиков. Рост был обусловлен более высокими фрахтовыми ставками и контролем затрат.
Напомним, компания Maersk, которая является одним из двух мировых лидеров в сфере морских контейнерных перевозок, планирует уволить по меньшей мере 10 тысяч работников из-за избытка мощностей, роста затрат и снижения цен.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems