Bloomberg: Индия предложила США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти — Finance.ua

Bloomberg: Индия предложила США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти 07.05.2025, 00:45 — Мир

Bloomberg: Индия предложила США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти

Индия предложила отмену пошлин на ограниченный объем импорта стали, автокомпонентов и фармацевтической продукции из США в обмен на зеркальные условия.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, беспошлинный импорт будет касаться только определенного объема товаров. После превышения лимита будут действовать стандартные таможенные ставки.

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Вашингтон также призвал Индию решить вопросы, связанные с приказами о контроле качества (QCO), которые он считает нетарифным торговым барьером для своих экспортных товаров, отметили источники. Эти обязательные стандарты качества, которые устанавливают требования как местных, так и иностранных производителей, перед тем как их продукция появится на индийском рынке, критикуют за отсутствие прозрачности и предвзятость.

Индия готова пересмотреть действующие QCO в таких секторах, как медицинское оборудование и химическая продукция, и предложила заключить с США соглашение о взаимном признании, согласно которому обе страны согласятся признавать регуляторные стандарты и практики друг друга.

Пока не ясно, станут ли эти предложения частью финального соглашения.

theБабель По материалам:

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