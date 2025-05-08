США хотят соглашение о полезных ископаемых еще с одной страной — Reuters Сегодня 20:20 — Мир

США хотят соглашение о полезных ископаемых еще с одной страной — Reuters

За пределами заголовков новостей вокруг соглашения с Украиной о полезных ископаемых Соединенные Штаты пытаются заключить потенциально еще более важное соглашение о критически важных металлах в регионе Больших озер в Африке.

Об этом пишет Reuters.

В феврале правительство Демократической Республики Конго обратилось к администрации Дональда Трампа с предложением в украинском стиле в ответ на стремительное продвижение поддерживаемой Руандой повстанческой группировки М 23 на востоке страны, пишет Reuters.

Правительство США с энтузиазмом отреагировало на переговоры, направленные на прекращение десятилетнего конфликта, возникшего в результате геноцида в Руанде в 1994 году.

«Политический импульс наращивает потенциальное мирное соглашение между Конго и Руандой уже в мае, которое будет сопровождаться двусторонними соглашениями о добыче полезных ископаемых между двумя странами и Соединенными Штатами, — говорится в публикации. — На кону минеральные богатства провинций Северное и Южное Киву, которые являются основным, но очень проблематичным источником таких металлов, как олово, вольфрам и колтан».

Повстанцы М 23 захватили контроль над Гомой и Букавой, двумя крупнейшими городами восточного Конго, в феврале. К началу марта они быстро продвинулись на запад до Валикале, где находится оловянный рудник Bisie.

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«Богатство полезных ископаемых в Конго не вызывает сомнений, а потенциальные выгоды от него намного скорее, чем от соглашения с Украиной. Мирное соглашение между Руандой, Конго и повстанческой группировкой М 23 стало бы важным первым шагом к восстановлению порядка в неспокойных провинциях Киву, говорится в публикации. — Но в регионе активно действуют многие другие вооруженные группировки, и непонятно, насколько далеко Соединенные Штаты захотят пойти в военном присутствии, чтобы их сдержать».

Конго также является одним из самых богатых в мире источников меди и кобальта, добываемых вдали от региона Великих озер в южной провинции Катанга. Эта часть минеральных богатств Конго в значительной степени контролируется китайскими операторами, отправляющими как сырье, так и готовый металл обратно в Китай.

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«Многие инвестиции вкладываются в проект Коридор Лобито, который предусматривает восстановление и расширение железнодорожной линии, соединяющей ангольский порт Лобито с конголезскими шахтами медного пояса, — пишет Reuters. — Соглашение „полезные ископаемые в обмен на безопасность“ на севере страны открыло бы совершенно новый фронт в этой стратегической конкуренции и новую главу в истории Конго».

НВ По материалам:

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