Украина получила $1,5 миллиарда под гарантии Японии: на что пойдут деньги — Finance.ua

Украина получила $1,5 миллиарда под гарантии Японии: на что пойдут деньги
В государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов льготного финансирования.
Как сообщили в Министерстве финансов, средства ссуды предоставляются под гарантии Правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка.
«Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины Правительству Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка», — сказал министр финансов Сергей Марченко.
В Минфине отметили, что с начала полномасштабного вторжения рф Украина получила более 581 млн долларов льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).
В текущем году ожидается, что правительство Японии предоставит еще 2 млрд долларов прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд Всемирного банка.
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