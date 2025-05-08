Турцию признали неготовой ко вступлению в ЕС, Анкара ответила — Finance.ua

Турцию признали неготовой ко вступлению в ЕС, Анкара ответила Сегодня 19:45 — Мир

Турцию признали неготовой ко вступлению в ЕС, Анкара ответила

Процесс вступления Турции в Европейский Союз не может возобновиться в нынешних обстоятельствах, несмотря на демократические и проевропейские стремления значительной части турецкого общества.

Об этом говорится в докладе Европарламента.

За утверждение доклада в среду, 7 мая, проголосовали 367 евродепутатов, 74 против, и 188 воздержались.

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«Депутаты Европарламента глубоко обеспокоены ухудшением демократических стандартов в Турции и непрекращающимся подавлением критики. Они осуждают жесткие действия против недавних мирных массовых протестов и преследования сотен протестующих с помощью поспешных массовых судебных процессов без каких-либо доказательств уголовных правонарушений», — говорится в докладе.

Отмечается, что турецкое правительство «не смогло устранить фундаментальные демократические недостатки», что необходимо в процессе вступления в Евросоюз. Согласно документу, власти Турции «подталкивают страну еще дальше к полностью авторитарной модели».

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В докладе говорится, что членство в ЕС зависит от выполнения определенных критериев вступления, таких как стабильные институты, гарантирующие демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств, добрососедские отношения, соблюдение международного права и соответствие общей внешней политике и безопасности ЕС.

Тем временем власти Турции раскритиковали отчет Европарламента.

«Отчет о положении в Турции за 2023−2024 годы, принятый Генассамблеей Европейского парламента 7 мая, содержит искаженные, предвзятые и нереалистические обвинения против нашей страны», — говорится в заявлении МИД Турции.

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Турция ожидает, что Европарламент будет делать все возможное для обеспечения поддержки отношений между Анкарой и ЕС, включая процесс вступления, «на основе взаимной выгоды».

Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года, и переговоры, начатые в 2005-м, были приостановлены в 2016 году из-за политических разногласий и критики по поводу нарушения прав человека и демократии в Турции.

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