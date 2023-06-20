Япония предоставит Украине экстренную помощь на $5 миллионов из-за подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Япония предоставит Украине экстренную помощь на $5 миллионов из-за подрыва Каховской ГЭС Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Япония предоставит Украине экстренную помощь на $5 миллионов из-за подрыва Каховской ГЭС

Правительство Японии решило предоставить пять миллионов долларов США в качестве экстренной помощи жителям южной части Украины, пострадавшим от разрушения подорванной дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает NHK

О соответствующем решении на пресс-конференции во вторник объявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

Читайте также На восстановление жилья пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС выделят почти 1 млрд гривен

Японское правительство намерено предоставить продовольствие, воду, а также предметы гигиены и медикаменты через международные организации, включая Всемирную продовольственную программу и Детский фонд ООН.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к затоплению части Херсонской и Николаевской областей и одновременно критическому обмелению Каховского водохранилища.

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ближайших перспективах восстановления водоснабжения после подрыва Каховского водохранилища.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.