Япония предоставит Украине экстренную помощь на $5 миллионов из-за подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Япония предоставит Украине экстренную помощь на $5 миллионов из-за подрыва Каховской ГЭС
Правительство Японии решило предоставить пять миллионов долларов США в качестве экстренной помощи жителям южной части Украины, пострадавшим от разрушения подорванной дамбы Каховской ГЭС.
Об этом сообщает NHK.
О соответствующем решении на пресс-конференции во вторник объявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.
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Японское правительство намерено предоставить продовольствие, воду, а также предметы гигиены и медикаменты через международные организации, включая Всемирную продовольственную программу и Детский фонд ООН.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к затоплению части Херсонской и Николаевской областей и одновременно критическому обмелению Каховского водохранилища.
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Напомним, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ближайших перспективах восстановления водоснабжения после подрыва Каховского водохранилища.
Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия
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