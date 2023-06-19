На восстановление жилья пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС выделят почти 1 млрд гривен — Finance.ua

На восстановление жилья пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС выделят почти 1 млрд гривен
По инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на заседании правительства было принято решение о выделении 980 млн грн для восстановления жилья пострадавшим из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления.
Главным распорядителем средств станет Херсонская областная военная администрация.
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Денежные средства пойдут на проведение технического обследования, разработку проектно-сметной документации и предоставление денежной помощи тем, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате подрыва Каховской ГЭС.
«Комиссиям необходимо провести обследование, а также фиксацию повреждений и разрушений жилья в максимально сжатые сроки. После этого Минвосстановление сможет приступить к процедуре предоставления денежной помощи жителям территорий, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Важно, чтобы владельцы поврежденного и разрушенного жилья закончили восстановительные работ до начала осенне-зимнего периода», — подчеркнула заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталия Козловская.
Где возьмут деньги? Программа восстановления поврежденного и уничтоженного жилья в пострадавших от подрыва Каховской ГЭС районах будет финансироваться за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Пока это решение будет касаться только неоккупированных территорий.
Механизмы получения денежной помощи:
- Для поврежденного жилья денежную помощь можно получить с помощью услуги «єВідновлення». Для этого заявления подаются через приложение «Дія».
- Для восстановления уничтоженного жилья до вступления в действие постоянного порядка предоставления компенсаций будет работать временная упрощенная процедура. Подача заявлений будет происходить в бумажном виде непосредственно через представителей органов местного самоуправления, а также с 15 июля — через приложение «Дія».
Результаты обследования жилья должны быть внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Какие форматы получения денежной помощи?
- Приобретение другого жилья (выбирает собственник).
- Получение денег на счет заявителя для восстановления жилья на собственном земельном участке.
- Строительство квартала для предоставления жилья пострадавшим.
На заседании правительства также принято решение усилить кадровый состав Херсонской ОВА, в частности, для организации обследований поврежденного жилья и оценки разрушений. 10 областей отправят в зону катастрофы до 15 специалистов из каждого региона.
По последним данным, подтопленными остаются 1649 домов в 34 населенных пунктах. Затоплены участки дороги Херсон — Новая Каховка — Геническ. Из зоны катастрофы эвакуировано около 3 000 человек, из них более 300 — дети. Во временных пунктах эвакуации находятся почти 500 человек.
Справка Finance.ua:
- для пострадавших от подтопления планируется единовременная денежная помощь. Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен;
- кроме того, по общей договоренности с нашими партнерами всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 гривен на человека;
- напомним, панически ожидая украинского контрнаступления, российские оккупанты в ночь на 6 июня 2023-го прибегли к очередному военному преступлению — взорвали дамбу Каховской ГЭС, которую заминировали еще осенью прошлого года. Подробнее о самой большой техногенной катастрофе за десятилетие, а также ее последствиях мы рассказали в статье по ссылке ниже.
Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия
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