На восстановление жилья пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС выделят почти 1 млрд гривен — Finance.ua

На восстановление жилья пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС выделят почти 1 млрд гривен Сегодня 11:11 — Личные финансы

На восстановление жилья пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС выделят почти 1 млрд гривен

По инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на заседании правительства было принято решение о выделении 980 млн грн для восстановления жилья пострадавшим из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления.

Главным распорядителем средств станет Херсонская областная военная администрация.

Денежные средства пойдут на проведение технического обследования, разработку проектно-сметной документации и предоставление денежной помощи тем, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате подрыва Каховской ГЭС.

«Комиссиям необходимо провести обследование, а также фиксацию повреждений и разрушений жилья в максимально сжатые сроки. После этого Минвосстановление сможет приступить к процедуре предоставления денежной помощи жителям территорий, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Важно, чтобы владельцы поврежденного и разрушенного жилья закончили восстановительные работ до начала осенне-зимнего периода», — подчеркнула заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталия Козловская.

Где возьмут деньги? Программа восстановления поврежденного и уничтоженного жилья в пострадавших от подрыва Каховской ГЭС районах будет финансироваться за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Пока это решение будет касаться только неоккупированных территорий.

Механизмы получения денежной помощи:

Для поврежденного жилья денежную помощь можно получить с помощью услуги «єВідновлення». Для этого заявления подаются через приложение «Дія».

Для восстановления уничтоженного жилья до вступления в действие постоянного порядка предоставления компенсаций будет работать временная упрощенная процедура. Подача заявлений будет происходить в бумажном виде непосредственно через представителей органов местного самоуправления, а также с 15 июля — через приложение «Дія».

Результаты обследования жилья должны быть внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Какие форматы получения денежной помощи?

Приобретение другого жилья (выбирает собственник).

Получение денег на счет заявителя для восстановления жилья на собственном земельном участке.



Строительство квартала для предоставления жилья пострадавшим.



На заседании правительства также принято решение усилить кадровый состав Херсонской ОВА, в частности, для организации обследований поврежденного жилья и оценки разрушений. 10 областей отправят в зону катастрофы до 15 специалистов из каждого региона.

По последним данным, подтопленными остаются 1649 домов в 34 населенных пунктах. Затоплены участки дороги Херсон — Новая Каховка — Геническ. Из зоны катастрофы эвакуировано около 3 000 человек, из них более 300 — дети. Во временных пунктах эвакуации находятся почти 500 человек.

Справка Finance.ua:

для пострадавших от подтопления планируется единовременная денежная помощь. Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена ​​единовременная денежная помощь в размере 5 тыс. гривен ;

; кроме того, по общей договоренности с нашими партнерами всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 гривен на человека;



напомним, панически ожидая украинского контрнаступления, российские оккупанты в ночь на 6 июня 2023-го прибегли к очередному военному преступлению — взорвали дамбу Каховской ГЭС, которую заминировали еще осенью прошлого года. Подробнее о самой большой техногенной катастрофе за десятилетие, а также ее последствиях мы рассказали в статье по ссылке ниже.

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