Ощутят ли украинцы критический дефицит продуктов из-за подрыва Каховской ГЭС – ответ Минагрополитики — Finance.ua

Ощутят ли украинцы критический дефицит продуктов из-за подрыва Каховской ГЭС – ответ Минагрополитики Сегодня 13:31 — Личные финансы

Ощутят ли украинцы критический дефицит продуктов из-за подрыва Каховской ГЭС – ответ Минагрополитики

В этом году критического дефицита агропродукции из-за подрыва Каховской ГЭС и затопления юга украинские потребители не почувствуют.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

«Критического дефицита продукции в этом году мы не ощутим. Потому что в прошлом году мы потеряли значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе, и наши фермеры смогли переориентироваться. В частности, другие регионы взяли на себя значительный объем производства, особенно овощного», — отметил Головня.

В то же время в результате подрыва Каховской ГЭС Украина потеряет определенную часть урожая зерновых . Однако и эти потери не будут значимыми.

«В общем плане мы потеряем определенный объем зерновых, но основная часть оросительных земель на юге находится на левобережье Днепра. Правобережные территории являются так называемой серой зоной. Фермеры и так не много там выращивали, потому что там постоянно то прилеты, то боевые действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году, в этом году там точно не будет», — заметил замминистра.

Укрінформ По материалам:

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