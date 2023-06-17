Ощутят ли украинцы критический дефицит продуктов из-за подрыва Каховской ГЭС – ответ Минагрополитики — Finance.ua
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Ощутят ли украинцы критический дефицит продуктов из-за подрыва Каховской ГЭС – ответ Минагрополитики

Личные финансы
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Ощутят ли украинцы критический дефицит продуктов из-за подрыва Каховской ГЭС – ответ Минагрополитики
Ощутят ли украинцы критический дефицит продуктов из-за подрыва Каховской ГЭС – ответ Минагрополитики
В этом году критического дефицита агропродукции из-за подрыва Каховской ГЭС и затопления юга украинские потребители не почувствуют.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.
«Критического дефицита продукции в этом году мы не ощутим. Потому что в прошлом году мы потеряли значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе, и наши фермеры смогли переориентироваться. В частности, другие регионы взяли на себя значительный объем производства, особенно овощного», — отметил Головня.
В то же время в результате подрыва Каховской ГЭС Украина потеряет определенную часть урожая зерновых. Однако и эти потери не будут значимыми.
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«В общем плане мы потеряем определенный объем зерновых, но основная часть оросительных земель на юге находится на левобережье Днепра. Правобережные территории являются так называемой серой зоной. Фермеры и так не много там выращивали, потому что там постоянно то прилеты, то боевые действия. Поэтому хуже, чем в прошлом году, в этом году там точно не будет», — заметил замминистра.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
Укрінформ
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