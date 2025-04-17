Японии не удалось договориться с США об отмене пошлин — Finance.ua
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Японии не удалось договориться с США об отмене пошлин

Мир
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Японии не удалось договориться с США об отмене пошлин
Японии не удалось договориться с США об отмене пошлин
Между США и Японией состоялись переговоры по отмене введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Однако результатов пока нет.
Об этом заявил министр экономического развития Японии Ресей Аказава, сообщают Bloomberg и Reuters.
Аказава встретился с президентом США Дональдом Трампом, после чего провел торговые переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем Джеймисоном Гриром.
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Переговоры не привели к немедленной отмене пошлин, однако ведется подготовка ко второму раунду переговоров, который состоится в конце апреля.
Аказава воздержался от комментариев, обсуждали ли вопросы безопасности и нетарифные барьеры, однако сказал, что обе стороны настроены продолжать переговоры.
Он добавил, что дата следующей встречи пока не определена, но Вашингтон, вероятнее всего, намерен заключить соглашение до окончания 90% отсрочки «взаимных пошлин».
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В то же время сам Трамп заявил в соцсетях, что участники переговоров добились «большого прогресса».
«Большая часть только встретиться с японской делегацией по торговле. Большой прогресс!», — написал он в соцсети Truth Social после встречи.
14 апреля премьер-министр Японии Шигеру Ишиба заявил, что его страна не планирует идти на большие уступки и не будет спешить с достижением соглашения на предстоящих переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа по тарифам.
Напомним, 2 апреля Дональд Трамп заявил, что установит минимальную пошлину в 10% на все товары, импортируемые в США, причем для стран с самым большим торговым дефицитом ставки будут еще выше. Так, для Китая пошлина составит 34%, для ЕС — 20%. США ввели 10% пошлины и на товары из Украины.
По материалам:
suspilne.media
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