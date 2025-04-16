Миллиард долларов на кону: пошлины Трампа могут ударить по чиповой индустрии США — Finance.ua
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Миллиард долларов на кону: пошлины Трампа могут ударить по чиповой индустрии США

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Новые пошлины президента США Дональда Трампа могут стоить американским производителям оборудования для производства микросхем более 1 миллиарда долларов ежегодно.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Три крупнейшие американские компании — Applied Materials, Lam Research и KLA — могут потерять примерно по $350 миллионов каждая из-за этих пошлин. Меньшие конкуренты, такие как Onto Innovation, также могут понести дополнительные расходы в десятки миллионов долларов.
Эти компании производят сверхсложное оборудование для изготовления микросхем, которое может состоять из тысяч специализированных деталей.
Производители оборудования уже потеряли миллиарды долларов доходов из-за ограничений на экспорт, введенных предыдущим президентом Джо Байденом. Они были направлены на сдерживание поставок передовых технологий в китайские компании.
Администрация Трампа сейчас преимущественно приостановила зеркальные пошлины, объявленные в апреле. Но для стимулирования внутреннего производства в США власти рассматривают новые тарифы на импорт продукции в области микросхем и в понедельник приступили к расследованию этого импорта.
Оценка потенциальных расходов, оговоренная на прошлой неделе в Вашингтоне, охватывает потери доходов — преимущественно из-за недопродажи более простого оборудования иностранным заказчикам, а также затраты на поиск альтернативных поставщиков сложных компонентов для чипового оборудования.
Также учтены расходы на соблюдение тарифных правил — например, наем дополнительного персонала.
Предыдущие ориентировочные оценки в $350 миллионов для каждой компании могут измениться, когда пошлины Трампа вступят в силу.
Точные подсчеты усложнены, поскольку каждое оборудование для изготовления микросхем состоит из множества компонентов, а окончательная структура тарифов пока не определена.
По материалам:
Економічна Правда
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