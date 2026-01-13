Январь поднимает европейские фондовые рынки: ТОП-5 акций с наилучшими показателями
Европейский фондовый рынок мощно начал 2026 год и подтверждает сезонное влияние января, причем несколько акций исторически выделялись в первый месяц года и снова лидируют в росте.
Как пишет Еuronews, сезонные тенденции указывают на то, что январь обычно положительный, хотя и не особо выдающийся месяц для европейских акций.
Однако в последние годы первый месяц года демонстрировал очень сильный рост, особенно для небольшой группы акций.
Согласно данным TradingView, за последние два десятилетия индекс Euro STOXX 50 рос в среднем на 0,26% в январе и закрывал месяц в плюсе в 56% случаев. Национальные индексы показывают похожее поведение.
Немецкий DAX зафиксировал средний прирост в январе на 0,44%, рост — в 57% случаев.
Французский CAC 40 составляет в среднем 0,58%, также показывая прирост в 57% случаев.
Итальянский индекс FTSE MIB несколько выделяется, со средним приростом 1,23% в январе и 62% акций закрылись с повышением.
ТОП-5 компаний
Alten SA
Французская консалтинговая компания по инженерии и технологиям демонстрирует четкую положительную тенденцию в январе. За последние 20 лет акции компании росли в среднем на 4,13% и закрывали месяц с ростом в 71% случаев.
Accor SA
Французская гостиничная группа зафиксировала среднюю прибыль в размере 4,3% в январе, причем 67% месяцев демонстрировали положительные результаты, особенно после восстановления после пандемии.
Sopra Steria Group SA
Эта технологическая консалтинговая компания имеет один из самых стабильных показателей в январе со средним ростом на 5,75% и уровнем успеваемости 76% за последние два десятилетия.
Sartorius AG
Акции немецкого поставщика биотехнологической продукции в январе выросли в среднем на 5,85%, с 67% положительных завершений, что выделяет январь 2025 года с ростом более 30%.
Rheinmetall AG
Немецкий оборонный концерн лидирует в рейтинге со средним ростом на 7,74% в январе и показателем успешности 90%, что обусловлено структурными толчками и постоянной переоценкой геополитических рисков.
Выводы
Сезонные закономерности помогают выявить повторяющееся поведение рынка, связанное с ребалансированием портфеля и ожиданиями инвесторов. Однако они не являются гарантией и могут быть нарушены макроэкономическими факторами, политическими решениями или неожиданными геополитическими событиями.
Хотя январь в среднем не самый сильный месяц для европейских акций, опыт показывает, что для определенной группы акций он исторически обеспечивал рост.
